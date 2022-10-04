張智霖《披荊斬棘2》舞台為袁詠儀補辦婚禮　遭網友狠批勝之不武

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）近年在內地參加了不少綜藝節目，兩人的愛情更成為一段佳話，風評一直不錯是大家認可的「模範夫妻」。去年張智霖通過《披荊斬棘的哥哥》後人氣更上一層樓，今季繼續加盟受歡迎程度絲毫不減，最新一集中，他攜袁詠儀以舞台表演形式補辦婚禮，感動眾人順利贏下比賽，不過卻遭受到很大爭議。



張智霖在舞台上「補辦」婚禮。（微博@披荊斬棘）

當日的比賽是張智霖率領張雲龍、范世錡、Mike Angelo對陣任賢齊率領的吳卓羲（Ron）、郝雲、張峻寧、劉愷威。前者舞台是婚禮，唱歌的部分並不多，後者不止有演唱，還有樂器、戲曲等融入，層次豐富，無論立意與表演都不錯，但最後卻輸了，成隊解散之餘，郝雲、張峻寧也遭淘汰，很多觀眾冷靜下來之後，都認為張智霖隊「勝之不武」，且無論對他的隊友抑或其他隊都不公平，甚至開始質疑這個「婚禮」是否純粹。

在後台觀看的哥哥們都認為《無問》表演非常好。（微博@披荊斬棘）

其實這幾年張智霖與袁詠儀合體參加過兩個戀愛真人騷，包括2015年、2016年連續參加兩季浙江衛視的《一路上有你》，以及2019年湖南衛視的《妻子的浪漫旅行2》，在前者收官時，張智霖也是以同樣的緣由在大庭廣眾之下向袁詠儀求婚，之後就補拍了婚紗照，當時也感動眾人，且本身是戀愛節目，這樣做當然加成，但今次在競技舞台再度消費同一件事，也難怪惹來負評，連蘇有朋都忍不住在微博含沙射影。

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除此之外，有網友還特別製作了一條短片，將張智霖的競技歌曲《無與倫比的美麗》改為了《無與倫比的作弊》，揭露他前言不對後語，且以投機取巧的方式獲勝。更有網友指出張智霖代言的加密貨幣平台JPEX曾在今年3月被報道與Visa合作失實，7月又被證監會列為「無牌公司及可以網站名單」等，而他在8月宣布成為代言人。

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經過今次的表演後，不少原本喜歡張智霖的觀眾都開始改觀，紛紛議論道：「現在看他的笑真的很假，一絲絲心虛」、「比賽誠可貴，愛情價更高！希望張智霖退賽給老婆好好辦場婚禮！5分鐘的婚禮算個啥」、「上一個綜藝結婚一次」、「無與倫比的不尊重比賽」、「網友已經見證了三場婚禮啦」等，口碑大逆轉。

點擊下圖睇兩人今次結婚相：