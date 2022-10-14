美麗戰場｜陳曉華曾受情傷　遇渣男偷食：有女仔message曖昧嘢

陳曉華（Hera）在無綫（TVB）劇集《美麗戰場》中飾演個性單純天真的林小美，Hera接受《香港01》訪問時直言角色帶給她十分多童真：「好多評語都話我個角色（林小美）好傻，個角色真係畀到好多童真我，嗰幾個月拍嘅時候真係好開心。」



陳曉華在《美麗戰場》中飾演個性單純天真的林小美。（葉志明攝）

Hera更指飾演林小美就像是做回十幾歲的自己一樣：「嗰時會為愛情完全投入，都成日會為朋友喊。」有網民笑指「林小美」角色有點弱智，她又解釋說：「我唔想係喧，因為林小美身邊有兩個好聰明嘅姊妹，成日都幫佢做嘢，所以林小美就好似一個生活白癡或者係愛情白癡咁。」

陳曉華表示自已性格與林小美有幾分相似。（葉志明攝）

Hera更自爆其實以前的自己曾為朋友做過很多傻事，例如早幾年因為初入行時工作繁忙而忽略了一位好姊妹，後來這位好姊妹因為被Hera忽略而生氣，Hera還因此而衝上好姊妹的家中一邊大哭一邊求諒解，橋段十足十電視劇一樣：「有一下我覺得個關係完啦，喊啦，仲嘭門走，好似我激嬲佢，佢要氹返我。成個世界好似要崩潰咁，跟住佢就喺我後面出現，第一句就係話：『有冇搞錯，明明係你激嬲我，點解要我氹你！』」還好，最後她們都和好如初。

劇中陳曉華（飾林小美）遇到渣男丁子朗（飾程裕進）。（葉志明攝）

劇中陳曉華（飾林小美）遇到渣男丁子朗（飾程裕進），原來現實中Hera拍拖時也遇過渣男：「我有好多嘢都好似林小美，有啲嘢會好快唔記得，例如朝早拍打戲，俾人（丁子朗）打完，下午已經唔記得。捉姦在床呢套劇就有，自己就未試過，我諗傷得最深，可能係男朋友偷食，我諗好多女仔都經歷過。」

陳曉華坦言現實中遇到男朋友「偷食」。（TVB截圖）

怎樣發現？她回答：「以前我會睇男朋友電話，我有陣時都唔會特登睇電話，但係有啲message會彈出嚟，有個女仔名，咁你就會好想知係咩。唔記得內容係咩啦，但係肯定係曖昧嘢。」最後發展如何？她說：「梗係即刻分手啦，我本人性格係即刻就完。」

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