美麗戰場｜葉念琛力撐陳瀅演技好　無懼負評惹爭議：好過無聲無息

無綫（TVB）新劇《美麗戰場》自播出以來反應熱烈，當中有讚亦都有彈，不少觀眾更是看得十分「肉緊」，一邊大鬧蔣家旻賤人、丁子朗是渣男，一邊又為陳瀅、陳曉華的遭遇而心痛，不過另一方面也有不少人覺得劇情實在太狗血難以接受，又有人批評劇本太粗疏、演員演技未夠班等等。



女演員出場。（葉志明攝）

對於陳瀅的演技被彈，編審、導演兼監製葉念琛接受《香港01》訪問時就指責任在於自己：「作為導演我要講返畀觀眾聽，個設計陳瀅個角色同蔣家旻分別太大，一個好強一個弱。你覺得一個人物持續被迫害，被欺負又冇還手之力，係會唔夠痛快，呢個唔關演員事，因為劇本處理已經係咁。」

陳瀅、方力申、蔣家旻。（葉志明攝）

他更透露鍾家寶這個角色在後期會逐漸黑化，觀眾將會有不一樣的觀感：「鍾家寶後面佢會黑化，我可以講嘅係，同鍾家琪（蔣家旻飾）比，佢中間做嘅嘢係有過之而無不及，睇埋落去先評價啦。我仍然覺得陳瀅係做得好嘅，要睇埋落去後面，鍾家寶入咗娛樂圈、入咗豪門嘅變化。」

《美麗戰場》編審、導演兼監製葉念琛。（葉志明攝）

提到有人批評演員的演技，葉念琛就表示：「網民做嘅嘢我覺得無傷大雅，最緊要係有話題性，大家個關注度。我成日覺得劇應該係咁，最多人睇嘅劇先會有個洐生話題，同埋洐生出嚟嘅趣味。演員被批評或者演員被讚賞，所有嘢都來自我，因為係我寫，係我拍，當然我會收貨我會接受。你估我唔知有爭議性咩，因為橫跨18，19年，我最後都覺得，有爭議性都係喺我計算入面，如果冇爭議性又點會有而家嘅熱度，或者而家嘅討論性。」

《美麗戰場》班底。（葉志明攝）

同時，亦有不少人指《美麗戰場》與以往TVB劇不同，甚至有人覺得劇本「俹簁」，不過葉念琛就回應：「我只可以話呢個係我友情客串嘅作品，因為我唔係TVB出身。如果你覺得劇本有粗疏地方或者同以前嘅劇唔同，好尖銳，感情瓜葛關係，或者我寫嘅豪門，都唔係TVB劇睇到，其實冇所謂，因為我拍咗咁多年電影，同埋做影評人，最緊要就係談論，好過拍咗出嚟無聲無息，葉念琛嘅作品從來都係咁爭議性。呢個世界有讚就一定有彈，讚我會睇會接受亦都開心，彈我都會睇我都會接受，下一次就知道有咁嘅批評。」