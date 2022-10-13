披荊斬棘2 |吳克群憶亡母未了心願　見旅遊相懊悔爆喊：都是key的

吳克群在內地綜藝節目《披荊斬棘2》第四次公演中與馬頔合作《好久不見》，兩人憶起已逝去的親人，盡訴心中遺憾。



吳克群與馬頔合作《好久不見》。（微博@披荊斬棘）

吳克群表示，自己只有一個想見，就是媽媽：「那時我媽得癌症了，我和她的最後一面，她已經失去意識了，後來在我媽離開之後，就在我媽房間裏面，看到幾張照片，一直讓我很難以忘記。」這幾張照片，是吳媽媽的「旅遊相」：「因為我媽一直跟我說，她想要去夏威夷，然後我就跟她說沒問題，買機票，那要不要找誰陪你去，或者怎麼樣怎麼樣，所有東西都幫你處理好，她就會說，沒關係，那我下個月再去，講了七八次，但最後她都沒有去夏威夷。」吳克群續指道：「那我後來在我媽離開之後，就在我媽房間裏面看到幾張照片，那個照片的後面是巴黎、是夏威夷，都是key的。」

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這些照片讓吳克群百般不是滋味，一邊講一邊忍不住爆喊：「後來我理解，她只是想讓我陪她去那些地方，所以當我看到那張照片的時候，我常常就會覺得很懊悔，因為我常常會想，她在照相館裏面拍照的時候，還要笑笑跟人家說，她兒子會帶她去巴黎，帶她去夏威夷，帶她去哪裡，可是根本沒有。所以我爸現在想去哪裡就去哪裡，我就會每年帶他去玩。」

在痛失媽媽後，現在吳克群每年都會帶爸爸去玩，滿足爸爸所有要求，即使自己不在身邊，也會找朋友陪伴，讓爸爸少喝點酒，實時知道對方的情況：「因為我知道，我沒有辦法再後悔了。」