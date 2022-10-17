美麗戰場｜丁子朗掌摑陳曉華take足十幾次：打完第二日佢塊臉腫咗

無綫（TVB）劇集《美麗戰場》熱播中，飾演程裕進的丁子朗在劇中的渣男形象實在是深入民心。丁子朗接受《香港01》訪問時表示，今次飾演渣男是演戲生涯中的一個突破。他說：「今次真係好渣，係我認知範圍之外嘅渣。有時做完之後導演都叫我再激啲，不過做完都真係幾爽。」



丁子朗在《美麗戰場》飾演渣男程裕進。（葉志明攝）

不過爽歸爽，劇集出街後丁子朗也收到不少評語。他說：「好多人鬧我！不過鬧都係好事，有人仲話：『你咁嘅樣憑乜嘢溝到陳曉華呀？』哈哈，我都唔知何德何能，真係要多謝導演。」

丁子朗掌摑陳曉華原來take咗十幾次。（《美麗戰場》截圖）

他透露，今晚劇情中還會有床上戲。他說：「不過就唔係同陳曉華，係同關嘉敏，嗰場仲要係陳曉華捉姦在床。今次都唔算緊張，因為之前《青春不要臉》同戴祖儀都試過一次，今次最緊要都係令對方舒服，唔好感覺尷尬，借位得嚟又要舒服。」

《美麗戰場》男角色。（葉志明攝）

丁子朗透露下星期仲有床上戲。（葉志明攝）

他表示，對比起床上戲，掌摑陳曉華的戲份更令他緊張。他說：「因為我驚打痛佢，真係打落去㗎。我真打佢好多巴，我諗十幾巴都有，打完佢塊臉真係紅，打完第二日佢同我講塊臉腫咗，所以真係對佢唔住。」

陳曉華同丁子朗。（葉志明攝）

丁子朗飾演渣男是本色發揮？他笑言：「你咁問我一定話唔係，哈哈。」他續說，導演在拍攝給了十分多意見。他說：「導演畀咗好多參考，跟住做就OK咗啦。」參考方力申？他回答：「唔講得，唔係呢套劇嘅。係2003年比較有代表性人物，大家一定識嘅。」

陳曉華接受《香港01》訪問時也說：「角色畀到好多童真我，拍嗰幾個月真係好開心。好多人話個角色好傻，其實我都係一個幾林小美的人，但係拍完之後發覺，原來你個角色賜畀我嘅性格。我覺得係做返18歲以前嘅自己，會為愛情而全程投入嘅自己。」

陳曉華嘅角色就以愛情為重，角色年青時仲係一名可愛嘅花癡添。

她自言，自己性格與林小美有幾分相似。她說：「好似我同丁子朗朝早拍俾佢打，之後就拍啲好sweet嘅戲，我拍sweet戲嘅時候已經唔記得佢今朝俾佢打。佢打到我塊臉腫晒呀，我真係第一次咁樣俾人打！但係佢係一個好好嘅對手。佢打完我第一個cut，cut咗機之後就第一個過過嚟畀個擁抱我。我覺得呢個擁抱令我更加信任佢，令我知道佢care我感受，令我知道咁樣俾人打唔係應該嘅，所以佢係一個好好嘅對手。」