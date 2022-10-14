陳柏宇符曉薇懷第二胎　一年2度流產切除左邊輸卵管：望健康出世

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），10月14日終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐啦﹗（IG：@ckw720）

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），一家三口相當幸福。2年前Leanne曾因宮外孕大出血，至10月14日終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐啦﹗

陳柏宇老婆符曉薇第二胎宮外孕：大量出血要切除輸卵管

一星期前符曉薇（Leanne）身形仲係好FIT，原來已經懷孕（IG：@leannefu_1027）

Jason是圈中其中一位「暖男爸爸」，與太太經常在社交網分享Abi的生活日常，兩夫婦一直想追多一個小朋友。2020年中Leanne拍片自爆宮外孕：「醫生話係宮外孕爆咗輸卵管，醫生都有畀我揀切除定修補，最終我決定切除（左邊輸卵管）。」至2021年新年再度懷孕，不幸地胎兒驗出患上愛德華氏症，Leanne再次經歷傷痛並心痛表示：「我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」

陳柏宇（Jason）符曉薇（Leanne）4歲囡囡陳羿辰（Abigail）要做家姐啦﹗（IG：@abigail92518）

相隔一年終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐，Jason亦貼出搞鬼全家福，而Leanne再度懷孕心情更是激動，透露第二胎繼續是囡囡：「上年我同自己講無勇氣再懷孕，今年估唔到上天送左份禮物比我地，感恩我可以再次懷孕。每日都抱住擔憂同感恩嘅心情，得來不易嘅禮物，只希望妹妹健康平安出世。上兩次經歷對我有好大陰影，所以我無正面回答大家，但係個肚大得太快，今日就同大家分享哩份喜悅，我會同妹妹一齊加油﹗」

陳柏宇（Jason）符曉薇（Leanne）貼出搞鬼合照宣佈好消息﹗（IG：@leannefu_1027）

符曉薇（Leanne）曾一年兩度流產，感性留言只希望細女健康。（IG：@leannefu_1027）