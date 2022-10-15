趙露思一個post值80萬人民幣拋離何超蓮　盤點女星小紅書業配價碼

【趙露思／林允／何超蓮】近年來，除了Facebook、Instagram和抖音（TikTok）之外，小紅書也已經成為了用戶人數增長最快的新社交平台。對於有在玩小紅書的朋友相信都知道這個平台是目前種草路人的最佳管道，因此比起其他平台，現在廣告商們都更加願意在這裡投放資源。



那不知道大家都會不會好奇藝人、明星們在小紅書發佈一則貼文又能收取多高的費用呢？根據《狐廠娛樂觀察》報導，明星們在小紅書或其他新平台都會被重新定義他們的「等級」，有的當紅藝人在微博粉絲量上千萬，但在小紅書去點評不過百，有的藝人看似沒作品，但因發佈的有趣內容卻讓他們成為了當紅博主。

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據悉，目前在小紅書上的藝人們一共被分為三個梯隊，現階段第一梯隊的就有像是趙露思、白鹿這樣的一線上升期女星，因為她們的當前流量最高、適宜商品範圍最廣，同時還是轉化資料最好的一批人，因此通常他們的一則貼文報價會在80萬人民幣左右（約87萬港幣）。

而第二梯隊的則是靠著有趣內容來圈粉的林允、歐陽娜娜等人，雖然知名度和帶貨屬性都線上，但卻沒那麼熱門，因此報價介於60萬人民幣左右（約65萬港幣）。至於第三梯隊的則有像是何超蓮、虞書欣等自帶「貴氣」的藝人，畢竟在這個「人均富婆」的小紅書上，這樣引人矚目的藝人更能獲得品牌方的青睞。尤其像是虞書欣出道即有著「千金小姐」標籤的藝人，在剛入駐小紅書後一條貼文即能要價30萬人民幣（約33萬港幣）起跳。

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