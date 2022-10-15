披荊斬棘2 | 吳卓羲被造型拖累遭詬病油膩似牛郎　劉愷威含淚淘汰

吳卓羲（Ron）、劉愷威、泰國演員Mike Angelo在《披荊斬棘2》中合作第四次公演的加分表演《一起搖擺》，雖然是一首輕鬆愉悅的舞曲，但三人在練習過程中完全不在狀態，表情過於嚴肅，沒有玩的感覺，因此舞蹈老師要求有多些笑容。



看似很易做到的表情，想不到難倒了吳卓羲同劉愷威，尤其是後者，參加節目以來一直比較沉默寡言，溫文儒雅，但不時爆金句、放笑彈，自己卻不知，因此被網友封為「冷面笑匠」。劉愷威癱坐在梳化上，講道：「笑很累，打針打多了。」氣氛一度凝固，隨即他便大笑：「沒有。」備采中，劉愷威提及不懂笑的原因：「我覺得我自己是個很無聊的人，就很悶的人，很沒有意思的人，因為我這個人從小就是乖孩子，父母非常的嚴厲，很規矩的小孩，坐得很正，然後說話也會想三遍才說，慢慢就成了習慣。」

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儘管如此，劉愷威還是非常花心思練習笑容，無時無刻都在笑，可能太大壓力，搞到笑容非常僵硬，頗有皮笑肉不笑的感覺：「發現我做這個表情出來就很奇怪，會很詭異。我私底下有問小春哥，怎麼可以痞一點，然後就（向劉愷威示範）那種狀態。」

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然而，正式表演時，三人慘被服裝拖累，彩色拼接動物紋流蘇皮褸，與閃鑽裝飾，略帶煙熏的妝容，再配合動感閃爍的燈光，似足Disco風格，實在有些土味濃，慘被詬病「油膩」，甚至有網友笑指「生活不易，下崗（被迫與企業解除勞動關係）男子牛郎再就業」，感嘆「三個大帥哥給配那種衣服，無語」等。

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原本劉愷威在最近兩集中話題愈來愈多，但遺憾的是，他因個人喜愛度排名靠後，因此要暫別舞台，他感觸含淚道：「其實說實話這一次來是鼓起了可能人生其中一個最大的勇氣，我覺得沒有遺憾了已經，就不管是在這個節目能走多遠，我覺得曾經有這樣的回憶就好，很開心認識大家，就是我在這裡跟大家道別了。」