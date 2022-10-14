披荊斬棘2 | 曾比特終有得再展歌喉　與蘇見信5秒轉37個音超驚艷

曾比特（Mike）今年通過參加芒果TV與TVB主辦的音樂節目《聲生不息》後為人熟知，在8月再度參加《披荊斬棘2》，不過在前幾次公演中展現得並不多，直到今次與唱將信（蘇見信）合作《紅塵來去一場夢》，再次驚艷觀眾。



兩大Vocal合作《紅塵來去一場夢》相當驚艷。（視頻截圖）

原本無欲無求的信，在這場加分表演中燃起鬥志，勢要展現唱功，他將自己的想法告訴曾比特：「做一個非常R&B上去，然後我跟你一起唱，要很長一口氣，那個地方是沒有鼓、沒有音樂，就我們兩個人，一直瘋狂轉音，然後再下來，然後這個轉音一直是唱主音，一個是唱和音。」單是聽信描述，已經感到難度爆錶，他非常自信地說：「這個大概只有我們兩個辦得到！」

既然想挑戰難度，曾比特也相當配合：「那就來個這個舞台上沒有嘗試過的一個唱歌的想法，做一個很難的轉音，它的難度就是很短的時間轉37個音，可能只有四、五秒的時間。然後長的一個轉音，再疊個和聲。」

《紅塵來去一場夢》是一個純Vocal的舞台，曾比特與信空靈、渾厚的嗓音，一開聲就讓觀眾聽出耳油，在X-part融入爵士鼓與Bass，將氣氛推向高潮，激情四射，熱血沸騰，隨即便開始高難度轉音，在後台觀看的周柏豪也忍不住歎「好難！」

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對於兩人的合作，觀眾也非常受落，紛紛留言道：「好聽，曾比特終於被看見了」、「他倆聲音太契合了，有些組會有聲音不太合適的現象，但他倆就完全沒有」、「聲生不息怎麼表現怎麼好的比特，去到哥哥等了多少公才有一個可以展示自己的舞台。不容易啊」等。