王祖藍跟唔上東北Gag感焦慮　李亞男：他覺得自己不搞笑了

現年42歲的王祖藍演藝事業發展如日中天，除了成立自家公司「手工藝創作」簽下不少藝人之外，亦獲邀擔任無綫（TVB）首席創意官，同時在家庭方面婚姻幸福育有兩名女兒，絕對是愛情事業兩得意的人生勝利組。不過，最近的他似乎對於自己事業開始產生了焦慮，近日他在節目《少年出遊記》中同大家分享內心說話，揚言現在狀態不好，難懂時下一些流行的北方笑點讓他感到有落後的感覺，整個人顯得特別不自信。

李亞男﹑王祖藍一起上節目同年輕人同樂。（影片截圖）

在最新一期節目《少年出遊記》中，王祖藍﹑李亞男擔任飛行嘉賓與多位年輕人一起玩遊戲。在過程中大家玩得甚是開心，直到傍晚時份大家用餐聊天分享一些內心說話時，王祖藍就二話不說表明現在的自己是狀態最不好的時候，對演藝事業開始產生了焦慮，他表示：「我現在就是狀態最不好的時候，你們聊的梗（笑點）我都不一定會，你們以前都是看港片，那些男方無厘頭，現在都是你們那種東北梗﹑語言梗﹑脫口秀﹑東北喜劇，我一點都不會，我從來沒有搞過的。你問我老婆，我有多少個晚上跟她就是說我不開心，我覺得自己又落後了，今天怎麼怎麼的。」而在旁的李亞男則表示：「特別是喜劇演員，會有這種落後的時候，因為就覺得自己不搞笑了。」

王祖藍表示現時自己的狀態不好。（影片截圖）

李亞男非常明白王祖藍的感受。（影片截圖）

事實上，近年東北文化相當流行，而且有不少明星是來自東北，他們在節目上經常講一些東北說話產生了節目效果，讓觀眾看得甚是開心。而在圈中韓東君﹑黃景瑜等人，幾乎任何有關東北的笑點他們都能接話，所以令他們有「東北梗王」之稱。而作為一個喜劇演員最重要就是要讓觀眾有新鮮感，如果跟不上時下流行的節奏﹑話題﹑笑點等，絕對會對一個喜劇演員產生影響。而長時間在內地發展的王祖藍，面對時下一些流行的東西他完全不熟悉，如此一來跟不上話題﹑沒有節目效果，沒有帶給觀眾新鮮感，自自然然他會遭到淘汰，所以現在的他對自己沒有自信有焦慮感。

王祖藍對自己有些不自信。（影片截圖）