蘇永康開騷「脹爆」登場　嘉賓周蕙講有味笑話：香港人可能聽不懂

蘇永康暌違10年在台灣開騷，15號於台北國際會議中心舉辦《2022蘇式情歌台北演唱會》 ，先前網傳他身形走樣，當日他現身確實有些福態，不過好歌喉依舊迷人， 一連飆唱〈愛一個人好難〉、〈男人不該讓女人流淚〉、〈讓懂你的人愛你〉等23首歌，好友周蕙擔任嘉賓，她送上新專輯的黑膠，笑說：「它其實是藍色的，我都稱它是『藍膠』。」笑說蘇永康「香港人可能聽不懂」，蘇永康大笑說：「我聽懂啦！」



許久未在台演出的蘇永康吸引滿場3千歌迷，票房大約台幣700萬元（約170萬港幣）。他心情相當不錯，一開場就笑說：「我現在還不太習慣在幾千人面前沒戴口罩，感覺好像沒有穿衣服！」他原本去年6月要開唱，因疫情延期1年多，「非常感謝大家的光臨，大家久等了，聽說在南部還有李玖哲、動力火車，老實說，如果不是我自己要演出，我很希望去看動力火車。」他也感謝歌迷在眾多表演中選擇來聽他的演唱會。

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唱〈舊愛還是最美〉前，他說：「只有在台灣才唱！」惹得歌迷一陣尖叫，隨後他邊唱邊走入人群，歌迷像潮水一樣湧上，爭相和他自拍，蘇永康被淹沒在人群中，一邊唱歌一邊滿足歌迷的鏡頭，他笑說：「站在你們旁邊只有我一人沒有戴口罩，簡直像沒有拉褲鏈！」

他和周蕙演唱合作歌曲〈愛得正好〉，周蕙自我介紹說：「我是女版蘇永康！」10年前蘇永康赴台開唱也是她擔任嘉賓，她擔心歌迷看膩，蘇永康笑說：「因為我在台灣沒有太多朋友！」還吐槽：「我們很久沒見，一見面都沒有陌生的感覺，但我想問你，你有拍拖嗎？我20幾年前有看過，好像後來沒怎麼看到？」周蕙說：「不然（螢幕）幫我放徵友的QR code好了！其實我自己一個人蠻好的，還是你身邊沒有結婚的可以介紹給我？」台下笑聲不斷。

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周蕙最近發片，她表示特別擠出時間來當蘇永康的嘉賓，蘇永康一聽直呼羨慕，「好難得，我今天唱最新的歌是2008年的，好羨慕，現在還有人發片。」

兩人回憶過去曾合作〈趁虛而入〉MV，蘇永康笑說：「大家回去可以看一下那個MV，有種亂倫的感覺。」周蕙也帶來獨唱〈一路上有你〉，她笑說：「我一出道就有人說我像蘇永康，意思是我不美，但我想說康仔長得也好好的，我跟我哥哥都沒那麼像，我跟蘇永康還比較像。」她透露遇到彼此媽媽都會叫對方為「媽媽」，「我們真的像一家人，這20多年在演藝圈多了一個哥哥。」

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