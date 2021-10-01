蘇永康讚樂壇回復生氣：女仔嚟講最亮麗一定係炎明熹

適逢國慶，蘇永康今日（1/10）現身紅館出席文藝晚會，獻唱《Sol #4》和《沒有季節的火花》，雖然是大會安排，但他對今晚選曲相當滿意：「今次係我第三次做國慶演出，今次啲歌係咁多次入面最開心，最有陽光氣息嘅，好趁今日主題。（今年比較開心？）我諗係因為疫情放鬆咗啲，先可以有返多啲嘅演出，不過只係舒緩咗啲，大家都唔好放鬆。今年氣氛都好好，例如有體育盛事，香港人都睇得好開心。」



蘇永康讚炎明熹、MIRROR搶眼。（葉志明攝）

問起對樂壇新勢力的看法，蘇永康除了覺得樂壇回復生氣，也不忘點名讚後輩：「女仔嚟講最亮麗嘅一定係炎明熹，啱啱都派埋歌添；男仔就肯定係MIRROR，咁多位成員都係。對我嚟講係好樂見呢個情況，令樂壇可以有新嘅方向發展。同埋依家Star Hall、麥花臣呢啲場館都好爆，因為唔同歌手都有唔同類型嘅演出，有啲演完可以再演，好似Jay Fung（馮允謙）咁，啱啱開完依家就有得做第二次，大家畀啲心機，樂壇有多啲唔同嘅選擇，絕對係好事。」

炎明熹（Gigi）籍由參加《星夢傳奇》而走紅。（陳順禎攝）

剛剛9月24日過完54歲生日的蘇永康，談到這段時間的慶祝方法，他指在疫情放緩下吃了4餐生日飯，但也不及兒子的禮物窩心：「最開心係收到仔仔手寫畀我嘅生日卡，當然佢係用有限嘅英文字，寫咗『PAPA』、『240921』，對我嚟講好有意義，要好好收藏，之後再畀返佢睇。」問到何時再於紅館舉行演唱會，他指相當期待，不過具體日子未定。他又透露下月將參與Uncle Ray榮休音樂會的演出，無論當日偏重爵士樂的演出，還是今晚演繹國家的主旋律，都會好好享受。

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