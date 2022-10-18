美麗戰場劇透｜蔣家旻終於衰咗　純純兔何依婷出場背後有故事！

TVB台慶劇《美麗戰場》第十二集劇透



《美麗戰場》上集講到，裕進（丁子朗飾）趁小美（陳曉華飾）上班出勤，約圓圓（關嘉敏飾）到家中歡愉，小美卻提早回家打算給裕進驚喜。小美捉姦在床，竟哭求裕進不要分手……家寶（陳瀅飾）收到通知入圍港姐十二強，懇求家明（張馳豪飾）留港支持她，家明卻已有所決定。靜兒（劉佩玥飾）被指派專訪富貴（林盛斌飾），即使對富貴印象不佳，身為打工仔的她根本沒選擇餘地。港姐首晤傳媒與評判當天，家琪（蔣家旻飾）不滿大會安排的服裝，打一通電話就能解決問題。另邊廂，家寶的服裝卻出現破損。家琪見記者時說出感人的參選原因，博得評判與其他佳麗的同情。

陳曉華突然返屋企。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，家寶在台上自信地說出參選原因。家琪不忿家寶與評判之一龐振宇的互動搶盡焦點，要求背後勢力人士向某人問責。靜兒久等下才見到富貴，提出將專訪改為連日貼身追蹤其私生活，富貴竟一口答應。富貴帶靜兒參與富豪飯局，靜兒肆無忌憚的性格，讓富貴留下深刻印象。裕進被圍毆，家寶問起靜兒可會是她的報復行動。富貴帶靜兒到舊區，向她訴說往事，還解釋抱着「及時行樂」想法的緣由，靜兒對他開始改觀。

劉佩玥同阿Bob呢條線開始。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「今晚呢集陳瀅同蔣家旻繼續鬥，但蔣家旻就狠狠地俾人上咗一課，第二個焦點就係劉佩玥同阿Bob條線開始，仲有姜大衛同何依婷出場，何依婷表面係純純兔，當然背後唔係喇。」