有線監製邀亞運金牌何宛淇介紹風水師？　錄音曝光遭怒斥欺騙市民

人氣風水師傅七仙羽近年憑搞笑和親切形象極速上位，不但接綜藝節目接到手軟，更升格做廣告女王，又搞唱笑會又進軍電影圈，新戲《猛鬼3寶》宣傳如火如荼，同張敬軒、鄭欣宜、MIRROR等重量級人物都熟稔，飯飯都撈得掂。

不過人紅是非多，有風水師傅爆料指，近日受一位有線電視監製邀請，與香港硬地滾球傷殘運動員何宛淇合作拍節目。該監製表示，因有見玄學界有不少「害群之馬」，「想俾市民認識好嘅玄學師傅，唔係想邀請你做Artist呀。」

七師傅新戲《猛鬼3寶》宣傳工作如火如荼。（《猛鬼3寶》劇照）

這位名為許果朗的風水師傅今日於Facebook上載一段錄音對話，片段中該監製發送了何宛淇的資料給許果朗，指希望邀請5位玄學師傅作嘉賓，許果朗拒絕後，監製隨即解釋發出邀請原因：「（想）今次由呢位殘奧得主何宛淇嚟帶出良心經營嘅玄學師傅。」

（Facebook圖片）

他指希望許果朗考慮是否想幫人，「始終點解我哋開呢個節目嘅原因，係因為每一個行業都好嚴重良莠不齊嘅現象，喺三年嘅疫情底下，喺呢個市道下更加多人篤信玄學，但當中都可能有你哋行內嘅害群之馬，令好多市民蒙受損失，所以我哋希望藉住運動員嘅公信力嚟畀到市民一個好嘅選擇。」

香港硬地滾球傷殘運動員何宛淇。（IG@hoyuenkei）

該監製強調：「唔係話去到邀請你做Artist，唔好誤會咗先。咁我都知你唔係Artist，係師傅嚟㗎嘛，睇下你哋想唔想由奧運（亞運）金牌得主介紹你哋，等多啲人認識你哋。」許果朗質問：「等人認識我，定係幫大眾受騙？不受騙。」監製繼續說服對方，指每位師傅都經他嚴格挑選，「觀眾睇完個節目，如果佢哋都想搵一啲師傅幫手嘅，佢哋都想搵奧運金牌運動員介紹過嘅師傅呀，定佢哋都唔知係乜嘢嘅師傅呀？」、「唔好嘅（師傅）我都唔搵」。

監製希望邀請許果朗到有線電視大樓開工作會議，他說：「因為我必須要親自認識咗果朗師傅你，至可以正式幫你落實，因為我都有責任幫運動員去把關。」許果朗最終以「冇興趣」為由拒絕。

七師傅紅得好快！（IG@terryleungsc）

許果朗發文炮轟，似乎為錢不滿：「話我有良心可以幫人，我已經好客氣推架（㗎）啦，又話我太謙，既然有名氣咁當然係收錢啦，我去澳門拍玄學節目，每一集都有錢收呀！」又怒斥被指靠何宛淇上位：「仲話我要靠何小姐先可以比人認識！咁究竟係你要我幫市民？定係何小姐幫我呀？如果我要何小姐幫先有生意，咁我就唔係因為有良心才有人幫親啦！已經係一個不折不扣的神棍啦！如果係咁又何來良心企業呀！」

他更意有所指道：「真係唔好當我LuLu！我個名冇七字架（㗎）！」、「我個名冇七字呀，你搵有七字個（嗰）位啦！」許果朗更公開呼籲何宛淇接拍節目前先三思。

潘紹聰同許果朗、七師傅做過節目。（節目截圖）

許果朗曾亮相潘紹聰的網台節目《恐怖在線》，又曾接受傳媒訪問。翻查許果朗Facebook，這並非是他首次提到其他風水師，去年10月一篇文章中他以「數字仙女毛」稱呼並攻擊對方冇料，又曾有網友於論壇開Post直指許果朗算命不準又收得貴。

《香港01》就此事查詢七師傅，七師傅直言不認識許果朗，並以四字簡單大方回應：「不值一提🙏」。

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