陳美齡細仔生日曬相曝光家中設計　超闊落天台BBQ美國生活夠Chill

藝人陳美齡（Agnes）三名兒子均考入史丹福大學，一門三傑令外界稱羨。三名兒子現均居住於美國，陳美齡不時於社交平台曬出與兒子的相處日常及育兒心得，吸引不少網友關注。

陳美齡發文慶祝細仔生日。（小紅書圖片）

日前是陳美齡細仔生日，陳美齡到兒子家中慶祝，意外曝光細仔家中設計擺設，細仔家中以淡色作主調，整齊闊落，傢俬畫作均洋溢現代感。一家人又到超大天台BBQ，雖然天陰陰，但對住雅致城景燒烤依然Chill爆，陳美齡幸福地坐在天台上及同蛋糕自拍，一派天真爛漫，67歲的她駐顏有術，充滿少女感。

陳美齡細仔屋企天台非常闊落，連陳美齡都羨慕。（小紅書圖片）

天台BBQ好Chill。（小紅書圖片）

陳美齡發文表示食物全都由兒子準備，見兒子生活得好大感安慰：「孩子為我們準備了香腸，各種蔬菜，鮮蝦等等。還有薯仔沙律，牛油果沙律和香菇批￼‼️好豐富的晚餐。看兒子長大自立，能做菜請客，住的地方又那麼好，當媽媽的真的是感恩萬分‼️好安慰…很為孩子驕傲。」網友讚陳美齡靚女之餘，又對她擁有三位優秀兒子感到羨慕，又指陳美齡細仔同媽媽成個餅印咁。

67歲陳美齡Keep得後生。（小紅書圖片）

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