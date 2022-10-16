麥長青北上被質疑「撈唔掂」反問：上海人嚟廣州做嘢又係撈唔掂？

中共二十大開幕，日前內地媒體鳳凰衛視製作「二十大前曕性報道 我們的美好生活」，邀請「大灣區哥哥」麥長青（麥包）及林韋辰接受訪問。



內地媒體鳳凰衛視「二十大前曕性報道 我們的美好生活」邀請「大灣區哥哥」麥長青（麥包）及林韋辰接受訪問。（微博圖片）

出生及成長於廣州和順德的麥包2019年離開無綫（TVB），去年3月將事業重心移至內地，除了升呢監製及主持MyTV Super節目《一條麻甩在廣州》介紹廣州美食外，又不時做帶貨直播，積極經營社交媒體，直播平台收穫逾90萬關注，連在茶樓拍節目時都獲食客要求合照，人氣不俗。

自稱「大灣區叔叔」的麥包曾多次被問及是否「撈唔掂」才轉戰內地，他反問道：「點解你咁覺得呢？（香港）都係一個城市，唔通你上海人嚟廣州做嘢，你喺上海撈唔掂先嚟廣州呀？邊度有工作咪去邊度囉。」

麥包直播平台收穫逾90萬關注。（影片截圖）

麥包坦言不少大灣區內地觀眾睇住香港節目大，故香港藝人回大灣區發展有優勢，「起碼大家知我係邊個。」他指有粉絲仍稱呼他為「非凡哥」。麥包現組成了4、5人的拍攝團隊，積極拍網片提升曝光度，麥包認為多媒體發展令一向「被動」的藝人有機會主動招來商機，「舞台就擺喺呢度㗎啦，能唔能夠發揮你所長就睇你自己囉。」麥包續表示：「我50幾歲，學識又唔高，我咁嘅一嚿蕃薯，都可以搵到我嘅出路嘅話，咁年輕人返嚟真係更加可以大展拳腳，有佢哋一片天地。」

麥包同王祖藍合作。（影片截圖）

林韋辰現於東莞創業，公司達40至50人規模，去年6月他開始帶貨直播，目前已累積60萬粉絲，一場兩小時直播銷售額達10萬元人民幣，林韋辰形容直播平台是「24小時不斷運行嘅電視台」，「佢比藝人嘅扶持係比一般素人都優越啲嘅，咁點解我唔試吓呢？」

林韋辰指試過做足17個鐘，由朝早8點做到凌晨1點，全程講普通話爭取流量。林韋辰認為內地市場無限大，相當睇好直播行業，並鼓勵香流年輕人返內地發展，「唔好墨守成規，你咪睇吓囉，睇吓唔會有壞處。」

林韋辰透露一場兩小時直播收入達10萬元人民幣。（影片截圖）

林韋辰勸香港年輕人不要墨守成規。（影片截圖）

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