陳浩民舊劇渣男角色翻hit　一家打邊爐竟引網友重提陳嘉桓事件

宣萱與陳浩民於2012年拍攝的內地劇集《薛平貴與王寶釧》日前突然在微博掀起熱話，「王寶釧挖野菜」、「戀愛腦祖師奶王寶釧」、「陳浩民回應王寶釧挖野菜」等話題紛紛登上熱搜，大家對劇情及角色再次展開討論。



《薛平貴與王寶釧》改編自民間傳說，講述唐朝貧民薛平貴與相國千金王寶釧歷經磨難的愛情故事。（劇照）

事緣宣萱在劇中飾演的相國千金王寶釧為愛情與家族斷絕關係，下嫁陳浩民扮演的窮乞丐薛平貴，後來薛平貴隨兵打仗，留下王寶春一人獨守寒窯18年，從此過上食不飽腹，靠挖野菜吃的艱苦生活。而薛平貴卻在西涼國娶了代戰公主，從此坐擁江山，兒女雙全，享盡榮華富貴，多年後返回寒窯，他才意識到自己負了王寶釧，但此時的王寶釧已經被生活折磨得滿目瘡痍，中間更是經歷了流產、被折辱、被算計、被陷害等許多苦日子，雖然薛平貴迎娶了王寶釧，但卻冷落對方，18日後王寶釧就離世了。

因此，在觀眾看來，王寶釧是愛情至上的反面教材，為愛情不顧一切，到頭來全是一場空；而薛平貴更是渣男，在他國享盡榮華富貴，愧對糟糠之妻。所以用「王寶釧挖野菜」揶揄愛情至上的人。

宣萱在劇中為愛放棄所有。（劇照）

然而，日前陳浩民太太蔣麗莎分享一家六口打邊爐短片，全家一起玩劇中爛Gag，陳浩民端出一碟菜，被女兒們質問道：「附近的野菜不是被王寶釧挖空了嗎？」他回應指：「我從她那邊搶過來的。」更在微博曬出9張表情包，挖苦道：「吃了18年的有機菜，體脂率應該很低了吧！」

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原本是一句玩笑話，結果不少網友見到後都表示：「旁人可以搞笑，但是薛平貴不可以，還取笑寶釧，寶釧卑賤如泥土，還成了舔狗」，隨即更翻出陳浩民2011年於橫店輕薄陳嘉桓事件，紛紛留言道：「戲裡戲外都是渣」、「嘩眾取寵」、「他可比薛平貴渣多了」等。