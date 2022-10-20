何超雲未婚夫被調職消防處總部　月薪超過八萬元返朝九晚五

已故賭王何鴻燊的三房千金何超雲，於上月被爆已低調接受圈外男友Douglas求婚，兩人隨即愈愛愈高調，不但被撞見十指緊扣拍拖行街，又於社交網站上載一同慶祝生日的點滴，非常甜蜜。榮升「何家準女婿」的Douglas，其身份背景更分外受到外界的矚目，據悉他曾於英國和澳洲留學，現時是一名月薪超過八萬元的高級消防隊長，工時朝九晚五。



超雲上月被爆已接受Douglas求婚。（IG：@florinda.ho）

據傳媒報道，Douglas從事消防員工作已有五年，一直駐守新界北區的消防局，但自從他的「何家準女婿」身份曝光之後，隨即被調職到尖東消防處總部任高級消防隊長。據聞於總部工作多數都擔任文職，入火場救火機會較少，相對較安全。

Douglas從事消防員工作已有五年，現時於尖東消防處總部任高級消防隊長。（Facebook圖片）

其實早於Douglas成為消防員之前，曾經做過健身教練，更於18歲時擔任過元朗牛潭尾豪宅區「葡萄園」會所的救生員。至於感情方面，他戀愛經驗不算多，11年前曾經與一名外形甜美的外籍女生Alice Kayh拍拖。

何超雲本月初與Douglas一同慶祝生日。（IG：@florinda.ho）

Douglas除了外型健碩大隻有型之外，高學歷和好心地亦是吸引何超雲的重大元素，他曾遠赴英國的Gloucestershire College留學，2013年讀完中學後即飛到澳洲升讀大學，六年前在南澳大學（University of South Australia）畢業，並取得應用科學（Applied Science－Human Movement and Health Studies）學士學位。

平時不用上班的日子，充滿陽光氣息的Douglas喜歡約朋友出海滑水，最大的嗜好是玩欖球，亦非常熱愛旅遊。另一方面，Douglas亦是一名虔誠基督徒，他於留學期間積極參與教會活動，回港他投身消防工作的同時，亦不時抽空為教會做義工。