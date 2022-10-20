好聲音2022｜李克勤陪彩排望隊員奪好成績　傳再下一城成冠軍導師

內地音樂選秀節目《中國好聲音2022》即將進入總決賽，其中身為導師之一的李克勤被網友視為「中國好導師」，事關他對隊員照顧有加，除了在音樂上給予幫助之外就連形象上亦幫助不少，出動老婆盧淑儀擔任形象顧問，夫妻一條心為隊員付出，相當有愛。

夫妻同心為好聲音隊員付出。（李克勤微博圖片）

眼見李克勤在微博上貼的工作幕後花絮，他連續多日陪伴隊員進行彩排，眼見隊員在演唱時表情管理欠佳，他就即時上前作出指導，除了親自示範之外還作詳細說明，相當有耐性，還聚精會神地聽歌，在適當時還給予鼓勵。另外，他還為隊員一一記錄穿搭，用多角度拍攝將定妝照傳給自己的形象顧問，原來他的形象顧問就是老婆盧淑儀，他表示：「發給我家裡面的形象顧問。」而為了隊員的成績，他幾乎都將自己困在錄音室工作，他表示：「因為我可以盡量控制的就是在舞台上面的每一個禮拜，他們的作品是怎麼樣。我覺得希望每一次他們的歌都是有水平的。」絕對是一位負責任的導師。

為隊員進行講解。（影片截圖）

拍下隊員穿搭照片。（影片截圖）

除了在舞台上給予指導之外，李克勤私下亦與隊員們的感情相當要好，不時聚餐打成一片，大家玩得開心。還會在已遭淘汰的隊員的微博給予留言鼓勵，就好像在終極考核中失敗的茹今，李克勤私下給予留言：「妳在隊內算是比較文靜的一個，很勤力很有禮貌很懂得為自己打算…好好唱歌好好唸書，『好聲音』妳當之無愧，加油。」就連盧淑儀亦相當關心隊員，會親自給予留言鼓勵，讓不隊員們感到溫暖，直言她是「最好師娘」，夫妻共同一條心為隊員們付出，值得大家敬佩。

李克勤的形象顧問原來是老婆盧淑儀。（影片截圖）

另外，雖然總決賽還未播出，不過網上已經傳出由李克勤戰隊的梁玉瑩奪得總冠軍，如果屬實李克勤將是連續兩屆的冠軍導師，去年他的戰隊伍珂玥奪得冠軍，而今年梁玉瑩被視為大熱門，奪冠機會相當高。

李克勤同隊員相處愉快。（李克勤微博圖片）