成龍曾被鬧祖宗八代嬲到想攞刀劈導演：洪金寶把我拉住說你神經病

國際巨星成拍過無數電影，在影壇舉足輕重，今年是他從影60周年，為了紀念這一路走來的點滴，他推出自傳《我是成龍》，新書很快便被搶購一空。成龍在書中提到一路走來不容易，近日他接受內地節目《十點雅談》訪問，主持人問到為何要踏入電影圈吃苦，成龍自言當年無依無靠，沒有讀過書，「只會打、翻」，唯有靠自己。



成龍推出自傳《我是成龍》。（成龍微博圖片）

成龍做細嗰陣受過不少委屈，他憶述有次被鬧到想攞刀斬導演，幸而被洪金寶阻止，「被人罵到都把我祖宗八代都罵出來了，我拿把刀就要進去砍導演，我說你可以罵我，你別罵我媽媽，後來洪金寶把我拉住說你神經病。」最後他學懂要忍耐，並指從不在現場鬧人。

成龍與洪金寶在《A計劃》中展現師兄弟之間非凡的默契。（《A計劃》電影劇照）

成龍做替身時人工只有150元，卻被走數，他說：「都不敢開口要錢，（他會說）你要錢明天別來了。」成龍捱過窮，經濟寬裕後便花天酒地亂使錢，一度成為自己最討厭的人，但這些已成過去。

成龍接受《十點雅談》訪問。（節目截圖）

成龍表示「罵我的人太多了」，以往曾很介意負面新聞，他說：「以前報紙罵我一下，我一不開心，一天；我再想，兩天；再想，一個禮拜；再想，一年，我就為這一句話，我太不值得了。」後來成龍學懂感謝負評他的人，並寄語：「不要讓人罵你的一句話耿耿於懷。」

成龍初出道時受了不少委屈。（電影截圖）

談到老去時，成龍笑言很多人希望「大哥不要老」，但他認為能夠老去是一種幸運，「我能活已經不容易了，活到今天，有很多人老不了，李小龍老不了，張國榮也老不了。」當他考慮退休時機時，會思考「如果李小龍沒有死，他今天會幹甚麼，張國榮會再幹甚麼。」

論靚仔，哥哥張國榮一樣有著不可撼動的地位。（視覺中國）

不過他最肯定的是，老去後不想客串老爸等閒角，此外現已不再考慮太長遠的計劃，他說：「現在就是生活好每一天，想明天要幹甚麼，準備下個禮拜做甚麼，下個月就別想了。」成龍指每日都會跑步打拳保持年輕。

李小龍。（CFP）

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