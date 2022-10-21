貼《門徒》舊照勾起美好回憶　吳彥祖承諾快回港：我很快就會回去

「男神」吳彥祖除了顏值高深受歡迎之外，其拍過多部電影精湛的演技亦令大家印象深刻，其中2007年上映的《門徒》就是他代表作之一。近日，他就在微博上貼了電影專頁「映遊舊地」（throwbackhkfilmstory）的一張與古天樂拍攝《門徒》時的舊照，揚言這張舊照令他想起了那段美好時光，還直言導演爾冬陞是他唯一一個可以完全信任的導演。

吳彥祖已經有多年沒有回來香港。（吳彥祖微博圖片）

眼見吳彥祖上貼的舊照，當時他與古天樂在九龍佐敦的白加士街拍攝，飾演毒品調查科臥底探員李志力的他，與古天樂飾演的癮君子形成強烈對比，時隔多年後相中人再拿這一張舊劇照帶大家重回今日的白加士街，重遊電影舊地勾起大家不少回憶。而吳彥祖就被該照片深深吸引，揚言很喜歡「映遊舊地」的創作：「我真的很喜歡throwbackhkfilmstory為紀念中國香港電影史所做的一切！太棒的創意了！這張照片把我帶回到2007年的電影《門徒》，由我最喜歡的合作伙伴爾冬陞執導。我演了他7部電影，他是唯一一個我完全信任的導演，甚至不需要先讀劇本，只要他需要我，我就會去做。這張照片是古天樂，我也和他合作了無數次，這讓我非常想念中國香港！」

吳彥祖非常喜歡「映遊舊地」的創作。（吳彥祖微博圖片）

非常想念香港的他因為新冠病毒已經有3年沒有回來，不過他強調很快會回來的：「我已經3年沒回去了，這不是我計劃内的，但新冠病毒、長時間的隔離以及父親健康狀況的惡化讓我只能遠離那裡，不過我很快就會回去的！這張照片讓我想起了我生命中最美好的20年，我真的很珍惜那段時光和那裡的朋友，真應該寫本書講述那個地方如何成就了今天的我。」不少網友看見後都紛紛表示期待他回來，望他帶新的作品給大家。

《門徒》勾起大家不少回憶。（網上圖片）