網爆汪小菲張穎穎起爭執打交　男方曾傳同前女友張雨綺互摑

台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲（現已改回原名汪少菲），同內地女星張穎穎多次傳出緋聞，他們不時被網友捕捉到有親密互動，但至今仍未對外公開說明關係，二人一舉一動都備受關注。近日，網傳他們一同出遊廣東期間發生爭執，雙方爆發衝突互毆，最終女方深夜報警處理，更被網友發現在她上貼的照片中手腳出現疑似瘀青的痕跡，引來不少網友臆測。

汪小菲﹑張穎穎至今仍未對外公開說明關係。（張穎穎微博圖片﹑汪小菲微博圖片）

據網友爆料指出，日前汪小菲同張穎穎一同去了廣東南澳遊玩，在深夜時份二人在酒吧消遣，但在期間疑發生爭執互毆，男方疑打傷了女方，最終她不堪忍受需報警處理。而有細心的網友更發現在張穎穎上貼的海灘照片中，她的手腳某部位都出現了疑有瘀青的痕跡，所以大家都對該傳聞深信不疑。而有網友更言之鑿鑿表示：「真的，前幾天在廣東南澳，半夜報警，才知道原來是明星。」而對於該傳聞二人未就事件作任何回應。

張穎穎被網友發現手腳疑似有瘀青的痕跡。（微博圖片）

事實上，汪小菲已經不是第一次傳出同另一伴互毆，在2018年的時候，曾有自稱是張雨綺的助理爆料，指她和前男友汪小菲在吵架時會在家裡互摑，亦因為她脾氣不好的關係，以使汪小菲的媽媽不滿，使他們最終分手收場。另外，台灣狗仔葛斯齊亦曾爆料，汪小菲曾一度不滿張穎穎與其他男性一同唱歌，令他醋勁大發與他人發生衝突打架，直到有人說報警這場戰局才最終收場。汪小菲一而再再而三被爆與他人發生爭執，其情緒管理令不少網友猜測疑存在問題，認為他性格缺陷嚴重。

汪小菲曾同張雨綺交往。（張雨綺微博圖片﹑汪小菲微博圖片）