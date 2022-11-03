《夢華錄》排第尾！盤點2022年豆瓣破8分陸劇　三甲竟全是冷門劇

2022年截止目前為止能達到8分的大陸劇集少之又少，許多觀眾對劇集的要求越來越嚴格，陳曉和劉亦菲主演的《夢華錄》叫好叫座，卻只是今年8分劇分數最低的，可見傳統套路的偶像劇已經不能滿足影迷胃口，反而有些影集細膩描繪小人物的辛苦和不易，更能獲得觀眾的認同。



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目前豆瓣評分最高的陸劇當然非張若昀和白鹿主演的《警察榮譽》莫屬，張若昀在劇中飾演基層警察李大為，與白鹿一同到派出所實習，幾人面對的都是警察日常的辛酸血淚，劇情刻劃真實，情節讓不少觀眾動容，張若昀在劇中的碎嘴功力一流，身為戲中搞笑擔當貢獻不少笑點，詼諧又深刻的故事榮獲2022年最高分8.5的好成績。

《三悅有了新工作》講述女主趙三悅（周依然 飾）在殯儀館工作的故事，從一個負氣離家到真正理解禮儀師這份工作，其中遇到許多人生百態，特殊的題材和真實的情節拿下8.3分。

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集結了許多資深演員的《人世間》由雷佳音、辛柏青、宋佳、殷桃等人主演，演技實力堅強，感人的劇情逼哭許多觀眾，得到8.1分的佳績。

《風起隴西》改編自「文字鬼才」作家馬伯庸的同名小說，講述三國時期的古裝諜戰，由陳坤、聶遠、孫怡、白宇等人主演，就連客串的Angelababy都被誇演技在這部戲中進步了不少，奪得8.1的分數。

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高分劇中最具人氣的莫過於劉亦菲與陳曉的《夢華錄》，精緻的場景和造型、高顏值的演員們都帶給觀眾美麗的視覺盛宴，陳曉和劉亦菲演技相當出彩，劇中的愛情令許多人嚮往，拿下8.0分的評價。

總共7部高分劇大多都是描述小人物的故事，主角的背景大多接地氣，以他們的視角講述普通人的生活，在劇情中慢慢成長，真實的情境能讓觀眾產生共鳴，看劇時有種被理解、被治癒的感覺，因此受到許多人喜愛，這7部劇中哪部是你喜歡的呢？快在留言區告訴我們吧！

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