「阿寶」鄧麗欣撐葉念琛《美麗戰場》　播映兩周點解只係睇一集？

鄧麗欣（Stephy）與方力申於2016年分手，兩人分手後再見亦是朋友，也不會避忌一齊出席活動，分手數年間兩人也各自各精彩。早前方力申於一篇訪問中直言，分手後這數年間曾想過追回鄧麗欣復合，並謂只要認真過的情侶就一定會想過復合。



鄧麗欣（Stephy）出席慈善活動。（林迅景攝）

由葉念琛編審、導演及監製的《美麗戰場》於近期開播，曾經飾演過「阿寶」的鄧麗欣接受《香港01》訪問時就表示有撐葉念琛場睇劇。她說：「我睇咗第一集，有捧場㗎，不過呢段時間有啲忙，其餘就冇時間睇，遲啲啦，遲啲上網睇返。」

方力申參演《美麗戰場》。（劇照）

鄧麗欣與方力申十年愛情長跑無疾而終。﹙劇照﹚

鄧麗欣於早期電影《獨家試愛》中飾演「阿寶」，《美麗戰場》中亦一樣有陳瀅版本的「阿寶」，少不免會被大家放在一起比較。鄧麗欣又覺得陳瀅版本的「阿寶」如何呢？鄧麗欣回答說：「我睇咗一集就好難去評價喎，所以問返啲一路追緊嘅朋友會公平啲。」

鄧麗欣表示睇了一集《美麗戰場》。（林迅景攝）

早前方力申曾於訪問中大談舊情，並表示分手後這幾年，曾想過追回鄧麗欣復合，不過後來卻放低了想法，直言：「有可惜、有遺憾，但雙方都要move on。」《01娛樂》記者在打算問鄧麗欣的看法時，只是提到「方力申」三個字，就已被身旁的助手婉拒：「不如問返今日個活動...」似乎「方力申」三個字已經變了禁語。