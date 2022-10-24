袁偉豪包辦《馬路英雄》曲詞唱　親自解構「Boom又擺ya擺吓」由來

袁偉豪（Benjamin）近期推出新歌《馬路英雄》，當中一句歌詞「Boom Ba又擺ya擺吓」着實令人有點摸不着頭腦。歌曲推出幾日後，網上反應兩極，有人覺得《馬路英雄》節奏輕快且入腦，聽完令人心情愉快，又有人認為歌詞古怪，無厘頭，唔知唱乜。聽着《馬路英雄》的時候，不其然會令人聯想起韓國的江南大叔PSY的作品，兩者一樣有着搞怪的歌詞，簡單又流腦的旋律，與流行音樂不同的風格。



句「Boom又擺ya擺吓」真係幾奇怪，不過又令人印象深刻。

袁偉豪接受《香港01》訪問時，解釋歌詞「Boom Ba又擺ya擺吓」的由來。他說：「呢句歌詞『Boom又擺ya擺吓』。我寫歌嘅方式好習慣好多時都用結他嚟起demo，呢句『Boom又擺ya擺吓』就係我用結他彈note出嚟嘅時候諗到，第一句出現嘅歌詞就係『冇打燈超速cut線』，因為我哋寫demo通常都會lalala或者唱一啲melody出嚟係冇歌詞，通常都會lalala，balaba哼melody，而喺我寫音調嘅時候就有呢句『Boom又擺ya擺吓』，之後我就將佢變成一個中文歌詞，第二句就諗到『冇打燈超速cut線』，由呢度開始就將佢由0變做1，由1變2，3，4，一路加落去。」

袁偉豪包辦《馬路英雄》曲詞唱。

《馬路英雄》MV主角係佢自己做埋。

袁偉豪表示，自己十分喜愛開車上下班時的時光，又或是開車出街購物。回想起由取得車牌到現在的20多年光陰，他笑言自己曾經是一個很勇猛的道路使用者。他說：「由覺得自己好神勇，到而家覺得揸車要安全，見到對方揸車態度唔好，脾氣差，咁我就將呢啲日常見到嘅事情、人物，用一個幽默輕鬆啲手法寫出嚟，其實揸車應該要享受同埋安全。」

袁偉豪落手落腳做。

為什麼又會有用《馬路英雄》做歌名？他說：「可能有人會話馬路英雄四隻字老土，但係我就係鍾意佢夠直接簡單。」他表示，歌詞中有新牌仔，也有車友，的士司機，貨車司機等，他覺得這些人也是「英雄」，因為同是馬路的使用者都是「識英雄重英雄」。

袁偉豪一手包辦《馬路英雄》曲詞唱。

談到創作的初心，他就以肚餓來形容。他說：「如果你問我點解會作曲，其實我自己初心，一個夢想嚟，我有幾想成為一個創作人，就等同於好似一個人肚餓嘅時候想食嘢嗰種狀態，想寫歌嘅時候就好似大家肚餓嘅狀態。」

袁偉豪形容自己創作嘅心情就好似肚餓一樣，「餓」嘅時候就會想創作。

在創作路上，袁偉豪顯然是一個新手，他說自己曾擔心音樂監製的評價。他說：「交畀監製、結他手、鼓手佢哋之後，個心會十五十六，唔知佢哋會唔會覺得我啲音樂好怪，最終都係畀咗佢哋聽，結果佢哋都幾鍾意，去到錄音室正式錄，原來有一種懷舊得嚟又好新嘅刺激感。佢哋意見就係流行曲已經好少有呢種唔似K歌，比較有畫面嘅歌。我希望每首歌都有唔同風格，唔同畫面，從而大家可以認識到袁偉豪唔同嘅一面。」