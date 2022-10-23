MIRROR《季前賽》撼TVB《美麗戰場》　姜濤復出都搶唔走陳瀅風頭

男團MIRROR 7月演唱會意外後至今已過了3個月，調查報告仍未出爐，ViuTV高層依然沉默，但電視台已密密籌備安排MIRROR正式復工。12子10月復工以來，以一首團歌《We All Are》，以及成員邱士縉（Stanely）和陳瑞輝（Frankie）主演的劇集《野人老師》慢慢試水溫，兩者反應均不俗，團歌更引來大批鏡粉留言支持，有粉絲坦言深受感動，迫不及待想睇MIRROR以「齊心跨越難關」戲劇性姿態復出。

時間稍為沖淡市民情緒，電視台決定把握時機，當機立斷安排重頭劇《季前賽》於本月24日開播，而3個月除了夠晒時間讓12子放大假去旅行平復心情外，更足以讓他們有充足準備應對記者提問，重新再面向公眾。

《季前賽》。（影片截圖）

談到劇集本身，《季前賽》由人氣王姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）主演，姜濤首任男主角，加上度身訂造以籃球為題材，相信會吸引大批鏡粉收睇，無論劇情是否精彩、懸念強弱與否，只要姜濤亮相人前已是話題保證。

《季前賽》是姜濤首部任男主角的劇集。（劇照）

根據維基百科資料，《季前賽》播出時間（10月24日-11月11日）硬撼近日同樣睇頭十足的TVB熱播劇《美麗戰場》結局篇（10月3日-10月28日），以及緊接播放的台慶劇《超能使者》（10月31日-12月2日）。

雖然《美麗戰場》負評多、內地網絡評分低（內地影視平台豆瓣只得4.7分），但根據「愈鬧愈多人睇」原則，據指第11集已衝破20點收視，愈狗血愈Juicy，蔣家旻被李成昌強姦情節一躍成了周五（21日）Google Trend熱搜榜第7位，打敗Dodo姐（鄭裕玲）和陳同佳。

陳瀅誇張演技都係話題之一。（《美麗戰場》預告片截圖）

由於觀眾年齡層不一，《季前賽》不太可能搶走《美麗戰場》觀眾，年長觀眾未必咁關心鏡仔復出與否，故今次兩間電視台算是各有各做。而倘若《美麗戰場》劇情持續加辣的話，很大機會成為TVB今年最具話題之作，亦有助挽回流失觀眾的心，順道將該批時段的觀眾帶挈埋去睇之後放映的《超能使者》。

蔣家旻被李成昌強姦場口好重口味，但觀眾鍾意睇。(《美麗戰場》截圖)

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