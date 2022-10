前港姐亞軍吳婉芳長子胡智略(Caspar)去年與霍英東孫女霍詠盈(Caroline)拉埋天窗,小倆口不時更新社交網站,曬出甜蜜合照。

Casper迎娶霍英東孫女Caroline。(IG@carolinefwy)

近日這對新婚夫婦霍詠盈飛往歐洲度蜜月,最後一站是倫敦,霍詠盈於Instagram透露二人相識於倫敦,並發文道:「Back to where it all began💕」霍詠盈又曬出多張照片,他們均穿上輕便簡約打扮,牽手漫步街頭相視而笑;兩人又坐在咖啡店前飲咖啡,享受悠閒時光,胡智略輕挽妻子腰間,幸福之情不言而喻。

胡智略同新婚太太霍詠盈漫步倫敦街頭。(IG@carolinefwy)

多張相中胡智略都側面望向新婚太太,輪廓似足媽媽深邃、臉頰豐滿,三七面同媽媽成個餅印一樣。網友讚二人超級甜蜜,非常可愛。

