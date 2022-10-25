美麗戰場｜殺人機器係臨演領隊　兼任教臨演做戲：肚痛要點做先似

《美麗戰場》當中最搞笑的，最令人印象深刻的CP一定是劉佩玥（飾李靜兒）和林盛斌（飾徐富貴），不過以下要說的並不是他們兩位，而是第14集中站在富商徐富貴，那位只有兩三句對白，卻又難以令人忽視的保鑣「殺人機器」。



梁傑凱（大舊）在《美麗戰場》飾演徐富貴（林盛斌飾）的私人保鑣「殺人機器」（Killing Machine）。（TVB截圖）

「殺人機器」真身係邊個？

「可以叫我『大舊』，有啲人會叫我『青雲』都得。」「劉青雲？！」「係呀，有人覺得我似咪咁叫。」「殺人機器」除了身高外，黑實高大的身形，瞇瞇眼再加上發白的鬍鬚，又的確有幾分似劉青雲。問起點解會飾演劇中徐富貴的保鑣「殺人機器」，他回答：「琛導（葉念琛）賞識囉。我25年前就入行，一開始係做臨時演員，好多劇入面都係做黑社會、壞人。」難怪「大舊」（梁傑凱）會曬得一身古銅色膚色。

梁傑凱（大舊）在《美麗戰場》飾演徐富貴（林盛斌飾）的私人保鑣「殺人機器」（Killing Machine）。（TVB截圖）

「大舊」已經喺TVB做咗25年

他在25年前就已經入行，回想起做臨時演員的契機，他就直說初時抱着一個「玩吓」的心態入行。他說：「以前喺內地住嘅，嚟咗香港嘅時候冇嘢做，咁啱有朋友做臨時演員就介紹我做。最初都係諗住玩吓，點知玩吓玩吓就玩咗咁多年。」

梁傑凱（大舊）扮兇狠。（林迅景攝）

臨時演員做到變「帶隊」

《喜劇之王》中有過一句對白：「臨時演員都係演員。」這也是「大舊」入行多年來的信念。他表示，在他入行好幾年後，就被提升做臨時演員「帶隊」。他說：「見你醒目，幫到手，有個個心咪叫你做囉。」怎樣為之冇心，踢一下郁一下？「通常臨時演員都係咁㗎啦。都係要教嘅，因為佢哋未做過呢行，例如扮肚痛，要灌輸思維，用自己經驗教佢哋點做，有時揸刀揸搶又要問吓武指，教吓咁。」臨時演員「帶隊」的工作就是幫忙導演安排臨時演員的企位，動作，劇組會不會準時收工也有關係。

臨時演員帶隊做乜？負責管理臨時演員，教企位教演戲等等，總之有關臨時演員都關佢事，責任重大呀！（林迅景攝）

「大舊」：臨時演員其實都係演員

做臨時演員「帶隊」會不會好勞氣？他回答：「係有啲勞氣，因為佢哋當係一份普通工作。（做又36，唔做又36？）係呀！不過我覺得臨時演員其實都係演員，都應該有個態度，要畀個心去做嘅。」

梁傑凱（大舊）雖然外表兇狠，但係傾落發現佢又幾好人。（林迅景攝）

說到「臨時演員都係演員」，「大舊」即是《喜劇之王》的現實版「霞姨」？他笑言：「叫人即刻走就唔係成日發生，除非係影響拍攝啦，都唔會冇食飯嗰啲嘅。」言下之意即是發生過叫臨時演員離開的事？「咁多年梗有，有人心態係一嚟到就有對白，一定要有嘢做，行行企企就唔甘心，咁就叫佢走啦。」原來「尹天仇」的遭遇在現實中真的發生過！

梁傑凱（大舊）入行25年，不時在劇集中出現多演劊子手，他笑指死喺佢刀下嘅超過50人，在劇集《盛世仁傑》就斬過郭羡妮。（TVB截圖）

「殺人機器」原來仲係「御用劊子手」

除了做「殺人機器」和臨時演員「帶隊」外，原來劊子手才是梁傑凱（大舊）的「正職」。他說：「琛導成日都叫我殺人機器，呢個稱號係佢諗佢出嚟，哈哈。阿Bob教我做保鑣，唔會有笑容嘅，就好似外國啲殺人王咁。」殺氣從哪裡來？除了外表似，大概是因為他做過不下50次劊子手的經驗所得。「粗略估計斬過幾多人，做過幾多次劊子手？我諗都有50次左右。」

梁傑凱（大舊）做臨時演員帶隊，工時長而且工資不算高。他直言一個有萬多元收入，唯一好處就是天天有開工，夠穩定。（TVB截圖）

「刀下亡魂」不下50人

「劊子手我係做過好多次，斬嘅演員都斬過好多個。冇乜邊個斬得最爽，因為都係接shoot，個個都係咁樣斬。」梁傑凱（大舊）可謂是真正做到「劊子手」的境界，因為對他來說所有一線大明星，花旦小生都是一樣，一刀斬下後就只是另一個「刀下亡魂」。

劊子手秘訣：舉刀，一嘢就劈落去！

做劊子手有沒有秘訣？他一臉平靜的說：「都係拎住把大刀，因為我本身有啲鬚，咁就有時化少少妝就嚟。佢哋都話我外表已經係，都唔使點執！嗰時都係導演教，拎起把刀，要好兇狠，總之都係眼神！定住喺斬嗰個人度，行埋去拔牌，舉刀，一嘢就劈落去！」

除咗郭羡妮，原來佢仲都斬過馬國明！「大舊」說：「不過嗰場佢係俾人救咗。」（林迅景攝）

斬過郭羡妮、馬國明

需要噴酒落把大刀上？他又說：「未必次次都要，睇導演決定，因為未必斬到個人。譬如舉起把刀準備落嘅時候，就會有人大叫：『刀下留人！』又或者有啲武功嘅人彈粒石仔彈走把刀咁都有。正式交代斬到嗰啲就唔係好多個，通常都係俾人救咗。郭羡妮、馬國明都斬過，郭羡妮嗰場黎耀祥做個官，好記得斬完郭羡妮之後鄭則仕Kent哥喊。」