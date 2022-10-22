美麗戰場︱選港姐場面超黑暗　王卓淇親解實況：氣氛好尷尬

TVB（無綫電視）熱播中的台慶劇《美麗戰場》掀起許多話題，當中劇情出現的選美環節，一班佳麗機心重鬥來鬥去的場面，讓不少觀眾看到津津樂道，同時亦引起不少網友猜測選美活動的背後是不是好黑暗呢？而前港姐亞軍王卓淇就以過來的人身份向大家講述選美背後的真實事，直言是非就一定會有，但絕對相信比賽是公平公正的。

前港姐王卓淇大講選美事蹟。（影片截圖）

有收看《美》劇的觀眾都知道，鍾家寶（陳瀅飾）同鍾家琪（蔣家旻）不約而同去選美，想成為香港小姐冠軍。而在參選過程中面對不同的挑戰，就好像在劇中要參選佳麗以素顏示人，好讓評審看見最真最自然的美貌，而奪得《2014年度香港小姐》亞軍的王卓淇就拍片表示：「我選的那一屆是不需要素顏的，但大會會要求化一個簡單的淡妝，因為其實高層們都好厲害，你化一點點淡妝，他們大概就知道，你素顏的樣子。」可想而知化濃妝是絕對不符合面試。

劇集中要佳麗素顏示人。（影片截圖）

俗話有說：「三個女人一個墟」更何況是一大班女孩子，在劇中其他女孩子不滿鍾家寶是大熱門就大講是非，不時嘲諷她甚至設局陷害，而王卓淇就二話不說是非一定會有，還舉出一個實例：「肯定會討論，因為太多女孩子了，大家是比賽的關係，例如會討論覺得哪個會入圍啊，哪個又比較有優勢，不過呢當然不會當着對方的臉說，我曾經見到一個很特別的情景，幾個佳麗討論另一個佳麗會不會晉級，一轉身當事人就站在後邊看着她們，立馬氣氛好尷尬啊！」

大講是非。（影片截圖）

鍾家琪同電視台高層喝酒。（影片截圖）

另外，在劇中鍾家寶同鍾家琪均有大靠山支持選美，前者與電視台高層認識，後者有黑幫大佬扶持，所以令她們在參選過程中非常順利。對此王卓淇就揚言：「我不可以代表所有人，但我本身是廣州人，我在香港是零背景沒有任何人脈，當時朋友都不多，最多留學那幾年有機會認識到幾個香港朋友，所以我只可以代表我咯，我沒有任何靠山背景，但我也當選了亞軍，所以非常之感恩跟開心，我覺得比賽是非常之公正的。」所以好多時戲劇是來自生活，生活來自戲劇，信不信都是見仁見智。

王卓淇相信比賽是非常之公正的。（影片截圖）