歐陽震華女友人竟係「翻版張可頤」　五官精緻氣質斯文引網友驚歎

「收視福將」歐陽震華（Bobby）與前無綫（TVB）花旦張可頤（Maggie）是相識已久的老朋友，兩人曾合作拍攝1997年台慶劇《美味天王》，劇中更有肥姐沈殿霞、關詠荷、宣萱、古天樂，至今仍是TVB最經典劇集之一。

歐陽震華（Bobby）與前無綫（TVB）花旦張可頤曾合作拍《美味天王》。（TVB劇集《美味天王》截圖）

近年張可頤和歐陽震華一樣香港內地兩邊走，張可頤於2020年返港於ViuTV參演《暖男爸爸》，之後未見有接戲，更清空微博低調生活；歐陽震華則仍不時亮相熒光幕，於《萬千星輝頒獎典禮2021》任頒獎嘉賓，近日又接受馮素波主持的商台節目《樂齡王國》訪問。

張可頤清空微博低調生活。（微博圖片）

歐陽震華近日活躍應酬，名廚Ricky（張錦祥）飯叙後，隨即與加拿大回港友人聚餐，於微博曬出聚餐合照，相中左面一位短頭髮、穿上黑色外套的女友人竟然驚人地似張可頤，一樣五官精緻氣質斯文，遠睇直頭以為是久未露面的張可頤終於肯見人。

張可頤淡妝示人。（張可頤Facebook）

歐陽震華主動發文「澄清」：「重申一次，我加拿大回港的朋友不是張可頤😅 ​​​」一眾網友驚歎連連，認同女友人確實似足張可頤，有人則認為張可頤靚好多；另外有人趁機要求歐陽震華分享張可頤近況，「所以請發張可頤女士近照一枚」。

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