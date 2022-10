67歲蘇施黃拍片自爆患大腸癌第三期　下月做化療靠食物保持開朗

現年67歲的前商台主持蘇施黃曾於2005年戰勝乳癌,之後如常工作,近年不時於YouTube頻道「#教煮蘇 This is So good」分享飲食見聞。上周四(20日)蘇施黃拍片自爆患了大腸癌第三期。

蘇施黃。(ah_so_good@IG)

片中蘇施黃身處醫院,精神不俗,她透露當初因為發現屙血,上月26日入院檢查,「屙三幾日停,個幾月後又屙鮮血,但唔痛,會係乜呢?再去睇醫生,醫生話穩陣啲照腸好。」發現患癌後隨即接受手術,蘇施黃說:「星期三切割咗腸,大腸轉角位切咗15cm,嗰度有個腫瘤,側邊攞咗25粒淋巴,其中3個位有感染,醫生晨早已經話肯定唔係第一期,驗出嚟係大腸癌第三期,佢話穩陣啲,做完手術後再檢查,睇吓有冇走去身體其他地方,骨或胸邊度。」幸好沒有擴散。

蘇施黃患上大腸癌第三期。(YouTube影片)

蘇施黃透露做完手術後共住了8日醫院:「做完手術嗰日瘟瘟沌沌,但精神,吊咗兩日鹽水,第三日要求唔要吊鹽水,我好鍾意食嘢,拔晒啲尿喉鹽水喉進食,自己喺病房行來行去,行一陣發現房太細,行出走廊,特登用手擺腰後面,挺直啲行,傷口因為微創,郁來郁去唔係好痛,感謝醫生同護士護理人員,另外要超讚醫院啲飲食。」

蘇施黃住院期間都不忘食好嘢。(YouTube影片)

蘇施黃靠食物保持心境開朗,「開心到不得了,一個人當你食嘢覺得自己病就好病,但當你覺得同Normal人一樣就Normal,我開咗刀,咁大個症,仍然笑口噬噬,臉色非常之好,最緊要心境開朗,全靠食物。所以要感謝港怡醫院,全香港講食物最好嘅醫院。當然我而家仲有大考驗,因為仲要做化療,唔緊要,化療完又擦過,我啲朋友話化療前先吃為敬,化療後再吃為敬。」