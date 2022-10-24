67歲蘇施黃拍片自爆患大腸癌第三期　下月做化療靠食物保持開朗

現年67歲的前商台主持蘇施黃曾於2005年戰勝乳癌，之後如常工作，近年不時於YouTube頻道「#教煮蘇 This is So good」分享飲食見聞。上周四（20日）蘇施黃拍片自爆患了大腸癌第三期。

蘇施黃。(ah_so_good@IG)

片中蘇施黃身處醫院，精神不俗，她透露當初因為發現屙血，上月26日入院檢查，「屙三幾日停，個幾月後又屙鮮血，但唔痛，會係乜呢？再去睇醫生，醫生話穩陣啲照腸好。」發現患癌後隨即接受手術，蘇施黃說：「星期三切割咗腸，大腸轉角位切咗15cm，嗰度有個腫瘤，側邊攞咗25粒淋巴，其中3個位有感染，醫生晨早已經話肯定唔係第一期，驗出嚟係大腸癌第三期，佢話穩陣啲，做完手術後再檢查，睇吓有冇走去身體其他地方，骨或胸邊度。」幸好沒有擴散。

蘇施黃患上大腸癌第三期。（YouTube影片）

蘇施黃透露做完手術後共住了8日醫院：「做完手術嗰日瘟瘟沌沌，但精神，吊咗兩日鹽水，第三日要求唔要吊鹽水，我好鍾意食嘢，拔晒啲尿喉鹽水喉進食，自己喺病房行來行去，行一陣發現房太細，行出走廊，特登用手擺腰後面，挺直啲行，傷口因為微創，郁來郁去唔係好痛，感謝醫生同護士護理人員，另外要超讚醫院啲飲食。」

蘇施黃住院期間都不忘食好嘢。（YouTube影片）

蘇施黃靠食物保持心境開朗，「開心到不得了，一個人當你食嘢覺得自己病就好病，但當你覺得同Normal人一樣就Normal，我開咗刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，臉色非常之好，最緊要心境開朗，全靠食物。所以要感謝港怡醫院，全香港講食物最好嘅醫院。當然我而家仲有大考驗，因為仲要做化療，唔緊要，化療完又擦過，我啲朋友話化療前先吃為敬，化療後再吃為敬。」