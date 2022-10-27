芳心蕩漾｜秦嵐低胸現身宣傳　火辣身材吸睛創造逾8千萬閱讀量

內地人氣女星秦嵐主演的新劇《芳心蕩漾》即將播出，劇集以女性觀點出發勇敢追求愛，秦嵐在劇中有不少大膽鏡頭與台詞，預告片一公開已經引來討論。近日，她與另一主演藍盈瑩出席劇集宣傳活動，身穿螢光綠低胸緊身裙現身，展現凹凸有致的火辣身材，相當吸睛，43歲的狀態非常好，輕鬆撼贏不少時下年輕女明星。

秦嵐出席《芳》劇宣傳，穿搭非常性感。（秦嵐工作室微博圖片）

從《芳》劇公開的預告片可見，秦嵐在劇中的穿搭相當艷麗又性感，大方展現火辣身材，相當吸睛。劇中她還與年輕男子發展姊弟戀，有大膽床戲，而且對白相當大膽「穿上你的衣服」﹑「你昨晚棒極了」等，不少畫面相當露骨，引人遐想。而且官方的宣傳貼文亦非常有看頭：「當理智遭遇激情，當生活碰上戲劇，當復仇混入愛情，前方是驚喜還是驚嚇？大膽狂想，放肆戀愛，折騰大戲。」令不少網友非常期待。

劇情﹑台詞相當大膽。（影片截圖）

劇中的秦嵐穿搭性感，戲外的她亦一樣吸睛，事關近日她出席《芳》劇宣傳活動，身穿一襲螢光綠低胸緊身裙，梳着俏麗短髮現身，相當有女人味。而該裝扮更完美地展現她S形曲線身材，身材前凸後翹，側面看小腹平坦，而且她皮膚白皙，整個人非常亮麗，就連網上流傳的零修圖照片，她的狀態一樣好，輕鬆將另一女主角藍盈瑩比下去，成功成為焦點，在微博創造了超過8千萬的閱讀量，讓網友們激讚根本是辣妹，美到窒息。

秦嵐輕鬆撼贏藍盈瑩。（影片截圖）