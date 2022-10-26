粉絲替許凱否認接拍于正新劇掀罵戰　于正怒爆：你是誰？戇居！」

內地編劇兼製作人于正炮製過不少熱門劇集，同時也捧紅了眾多藝人，向來喜歡在網絡直言與抽水的他，日前因同網友對罵再度引起爭議。



于正總是爭議不斷。（微博@于正）

事緣有微博爆于正的新劇將由許凱、吳宣儀主演，有網友留言否認：「許凱不接內戲，謝謝」，想不到竟激怒于正，他回覆道：「你誰啊？替許凱說話，傻啦吧唧的（戇居）！」該網友表示：「男主都能讓你搞成男n，你家的內戲就是無腦群像戲……你的劇本現在真的是老太太的裹腳布一般又臭又長又沒創意沒看點。否則許凱接這樣的劇本就是給他多一部爛劇」，其後反駁于正：「還有你罵我傻啦吧唧的，別以為你是公眾人物就可以滿嘴噴糞，下頭男（指男生做的某件事讓自己反感，為之生厭）。」

于正直接罵網友戇居。（微博圖片）

有粉絲統計許凱參演的多套公司自製劇戲份，發現只有一套劇集佔比超過50%，當中擔任男主角的《驪歌行》戲份僅佔17.89%，令粉絲極度不滿，加之于正作為老闆又同粉絲掀罵戰，因此不少網友都留言指責：「就算是許凱老闆，也不能隨便罵員工粉絲啊，網友有發言自由」、「於正的戲爛不是瞎子都可以看出來吧?粉絲想讓偶像遠離爛劇有錯嗎」、「注意你是個公眾人物好嗎」等。

粉絲統計許凱參演自製劇戲份佔比。（微博@一隻小so許）