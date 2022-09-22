于正透露將製作古裝女性版《魷魚遊戲》　網友勸：千萬不要劉浩存

內地編劇兼製作人于正炮製過多款爆劇，由早年的《美人心計》、《宮鎖心玉》、《陸貞傳奇》，再到近年的《延禧攻略》、《尚食》等，捧紅過多位明星，不過因喜歡抽水，一直爭議與人氣並存。



于正正在學珠寶鑒定。（微博@于正）

今日（22日），于正在微博發長文，透露自己正在籌備古裝女性版《魷魚遊戲》，特別強調尊重原著，大談造型、美術以及演員方向。

于正寫到：「造型上參考敦煌壁畫，精緻而生活；美術做極簡，用古松、海棠、假山、流水來突出其雅緻感，要像宋畫；放棄濾鏡，在視覺上清新乾淨，色彩貴族氣而不硬。」而演員方面，他表示盡量用未合作過的演員，即使有過合作，也會三百六十度大反轉的人設：「基本以老戲骨作為壓軸，年輕演員必須參與培訓，琴棋書畫、禮儀舉止，絕對不是速食劇，沒有時間的明星可以止步了。」

于正透露正在籌備古裝女性版《魷魚遊戲》。（微博截圖）

文末，于正指之前已面試了上百個演員：「期待有好苗子，也期待能給觀眾不一樣的感覺，我努力！」選角已在進行中。而有網友留言道：「就問你敢不敢試試劉浩存」，于正回應：「可以試啊，為啥不能？」但就引來一班網友勸「千萬不要！」

Netflix韓劇《魷魚遊戲》去年播出後風靡全球，一眾主演李政宰、朴海秀、鄭浩妍等人氣急升，對於于正的構思，不少網友都紛紛留言提議自己心目中的演員人選，看來有所期待。

《魷魚遊戲》去年播出後風靡全球。（劇集海報）