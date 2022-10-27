姜濤及陳卓賢閃卡推出2日即售罄　鏡粉轟麥當勞：炒咗個Marketing

ViuTV新劇《季前賽》由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）等主演，更有「教主」Anson Lo（盧瀚霆）客串演出，未開播已成話題。麥當勞趁《季前賽》開播，推出跟餐附送姜濤和Ian限量版「籃神閃卡」，當日推出一小時便火速售罄，兩日內被搶購一空，網上炒價高達港幣250元至300元一套。

姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley主演的ViuTV《季前賽》周一（24/10）首播。（Instagram/@viutv）

大批鏡粉未能成功搶到「籃神閃卡」，湧入麥當勞Facebook專頁表達不滿，有人直言：「出得咁少不如唔好派...半日LUNCH 就無晒啲卡」、「啲貨預到勁少，擺明益炒家」、「都唔知係咪做生意，第二日就冇曬卡換」。有人問會否補貨，麥當勞回覆指第一周閃卡數量有限，送完即止，言下之意似乎不會再補貨。鏡粉失望之下炮轟麥當勞小家，揚言不再幫襯，「做得咁鬼小家，閃卡出得咁少，益哂d炒家。令到原本支持麥當勞的，都不再支持麥當勞了！」

麥當勞推出姜濤和Ian閃卡宣傳套餐。（麥當勞圖片）

有鏡粉則認為麥當勞低估MIRROR號召力，閃卡數量才咁少，明明可以印更多免費宣傳，批評是次宣傳極失敗，籲麥當勞立即解僱Marketing員工，「炒得！唔該即炒！ 」、「點樣做marketing，次次啲咭都印得咁少，你地究竟係咪想倒自己米」。

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