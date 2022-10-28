72歲譚詠麟試過14年淨係放3次假：我的生日願望是每天睡一小時

72歲譚詠麟（譚校長）是8、90年代叱吒香港樂壇的歌手，憑《愛在深秋》、《愛念》、《愛情陷阱》多首歌紅遍東南亞，至今仍活躍於樂壇。近日譚校長接受《鳳凰衛視 名人面對面》專訪，他憶述後生拼搏期從來不推Job，「最忙試過連續14年只享受過3次假期，最長那一次是8天，8天、6天、3天，14年。」而且譚校長勁博命，過往每年紅館騷8個月前已會每天跑步逾一小時，「風雨不改，颱風來了，還是跑。」連唱《披著羊皮的狼》都要聽3000遍才錄歌。

譚詠麟是8、90年代叱吒香港樂壇的歌手，至今仍活躍樂壇。（影片截圖）

譚校長不介意忙碌生活，他說：「在娛樂圈一年，等於別人生活了三年。其中有一年的暑假，我就已經拍了7部電影。我生日願望是每天給我睡一個小時，最希望可以打颱風，就可以休假。」

而從不推Job令譚校長建立了好人緣，「我跟電視台台長吃飯，他問我甚麼時候續約啊？（我說）我從來沒有跟你們簽約。一點約都沒有，就口頭（承諾）。.....我從來沒有要求甚麼回報，但最後他們都變成很高、高層，全都是我看着入行的，變成後來那個關係就愈來愈順。」

譚詠麟近日接受《鳳凰衛視 名人面對面》訪問。（影片截圖）

譚校長自認40年前已上岸，「平常吃小店、茶餐廳，拿著球鞋就在地上跑，踢球，很簡單，所以可以這樣說，我40年前就上岸了。」譚校長懷念以往明星之間相聚的日子，「不同唱片公司、同行一起去食宵夜，聚在一塊，很多人說同行如敵國，但我們覺得沒有啊，我們都是大家庭啊！」他現在最怕失去朋友，「（還有）那個年底所擁有的的一些感覺，現在時代不一樣，好像很多事情都變得很快。」

譚詠麟北京遇到忠實粉絲。（影片截圖）

談到樂壇不同年代的分別，譚校長上一年代的歌手都充滿個人特色，聲線有辨識度又有壓台感，例如徐小鳳、葉蒨文、甄妮、梅艷芳、張國榮等，而且數量稀少，「現在一年就幾十位出來。」他又直言：「現在很多歌唱比賽，很多歌手很短時間就要介紹自己的能力啊，所以無緣無故就飆高音，唱歌是用來感動人的。」

譚詠麟認為現在很多歌手都無緣無故飆高音。（影片截圖）

點擊睇張國榮、梅艷芳、徐小鳳等照片：