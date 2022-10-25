52歲唐文龍7個月內大變樣　獲讚「TVB不老男神」被質疑：不要騙我

現年52歲的唐文龍（Michael）今年4月作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》，自爆有一位山東女友，現在交往穩定，更考慮生B，又疑似已搬入同女友同居，看來浪子終於要收心養性。雖然唐文龍低調拍拖，但他早前上載影片，公開講山東話冧女友，放閃Sweet到漏油。

唐文龍自認有型但唔靚仔。（影片截圖）

不知是否搵到真愛，唐文龍似乎開始疏於保養，有網友於小紅書分享與唐文龍合照，唐文龍被指蒼老不少！該粉絲透露早前同唐文龍一齊玩飛盤，更稱讚唐文龍為「TVB不老男神」。

唐文龍疑似已同女友展開同居生活。（影片截圖）

相片中，唐文龍剃了鬍鬚，卻沒有顯得更年輕，反而因沒有修圖，臉上的眼紋和黑眼圈都頗為明顯，皮膚狀態一般，做完運動後頭髮頗為凌亂，不修邊幅的模樣與亮相陳敏之節目時相差甚遠。不過唐文龍的身形壯碩，不見中年發福的大肚腩，中佬來說已是Keep得相當不錯。

爆肌唐文龍真係睇到大家心心眼。（黃國立攝）

不少網友訝異於唐文龍老態，有人指完全認不出他，「簡直是認不出來，完全變了一個樣」、「不是吧，這是唐文龍，不要騙我啊」、「標題是不老男神？」、「年輕的時候真的很帥」有人平反道這就是50多歲正常的樣子。

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