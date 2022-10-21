披荊斬棘2︱張智霖提議表演打親情牌　陳小春聞言即爆粗

內地綜藝節目《披荊斬棘2》接近尾聲，張智霖（Chilam）因在舞台上為袁詠儀（靚靚）補辦婚禮口碑急跌，過往言論相繼被翻出，深陷輿論。來到第五次公演，張智霖與陳小春再度聚首，因爭搶《Amani》失敗，被迫將《鋼鐵男子》收入囊中。



三個部落表演歌曲。（視頻截圖）

對於這首歌的人選，組內開會討論「一個人要經歷什麼東西，才能成為真正的男人？」年紀稍大的杜德偉、李承鉉、陳小春、張智霖都頗有感觸，但張雲龍、范世錡等似乎很模糊，因此最終決定由四位已做爸爸的人參與這首歌。

杜德偉、李承鉉、陳小春、張智霖將演繹《鋼鐵男子》，但成員之一的泰國演員Mike Angelo其實也是一位爸爸。（視頻截圖）

確定好人選之後，四人繼續商討關於歌中的情感，張智霖表示：「我們必須要給那個前（提）是我為什麼要唱這首歌？」杜德偉一語中的：「就是最想要為的一個人當鋼鐵男子。」這時張智霖提議道：「如果有四個父親跟孩子的一些過去的片段，他一直長大，你會很珍惜，可是也珍惜不了，現在要工作，所以很糾結。」聽完後，感性的杜德偉笑言：「我已經想哭了」，即刻眼紅紅。張智霖也附和道：「對！會哭的這個，很有畫面。」陳小春更未能忍住彈出一句粗口：「嘩，X，是，馬上很容易進去。」

然而，在繼「補辦婚禮」之後，網友對張智霖這種煽情式表演審美疲勞，而今次又想打親情牌，不知道觀眾們會否買賬。但經過最終商議後，張智霖與陳小春退出了這首歌，將機會給予更年輕的張雲龍、Mike Angelo、王大陸與范世錡。