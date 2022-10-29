亞視舊將另類加入TVB　楊正軍斥資200萬做船主：人生未試過咁窮

楊正軍曾經效力亞視ATV多年，其後ATV「熄機」回復自由身後就轉職為潛水攝影，以及從事潛水教練的工作。近年他與朋友投資100萬購買一舊船，再花一百萬改裝成為一隻潛水專用的船隻。



當日楊正軍留守亞視到最後一日。（資料圖片）

近日TVB潛水節目《潛．規則》原來邀請了他做攝影及製作等工作，他接受《香港01》時直言是在機緣巧合下合作。他表示，以前藝人身份掌鏡拍攝潛水節目，過往藝人演出經驗也幫助不少。他說：「因為我大概知道觀眾想要咩嘢，或者係成個節目點樣會好睇啲，加埋係水底攝影，會知道水底出鏡對藝人有咩困難，反而我做水底攝影知道佢哋有咩做到，有咩做唔到。」

楊正軍轉行做水底攝影。（梁碧玲攝）

最近楊正軍做了隻潛水船，生意愈搞愈大。（IG圖片）

水底攝影收入怎樣？他面有難色，說：「好唔好搵，就...聽落去好似係幾好，但係我會話係一個唔搵錢嘅職業。器材太貴啦，浸海水又特別易壞。我覺得做水底攝影都還好，但係最大經濟支出係做潛水船，簡直係無底深潭，人生未試過咁窮。由我做藝人開始，我都覺得自己還好，過得去，但係搞咗船之後，覺得自己長期都頻臨喺破產邊緣。」

楊正軍替TVB潛水節目《潛．規則》擔任水底攝影及製作等工作。（梁碧玲攝）

他續說，花了100萬買中式遊艇，之後又再花100萬改裝，加添適合潛水時的設備。他說：「例如發電機，原來船嘅發電機只可以support畀船上電子用品，就唔support潛水叉氣機等，所以要換發電機，原來啲櫈只係俾人坐，但係潛水要揹樽，架船要做啲樽位，所以成架船又要重新做過。」

楊正軍替TVB潛水節目《潛．規則》擔任水底攝影及製作等工作。（梁碧玲攝）

他表示，現時公司一個月約有6位數，十多萬收入，但仍是長期於入不敷支的狀態。他說：「每月最少10萬蚊，冇呢個數都維唔到皮，但係我哋只係做咗幾個月生意，而啲錢係要坦開12個月計。」他表示，雖然旺季會不錯，但是淡季冬天生意卻會十分慘淡。他說：「一年只係做到4，5個月生意，賺完係要分開12個月用。潛水只係一個好好嘅興趣嚟！」他直言，一到冬天就會很少人潛水，只能靠微薄的專業潛水班維持。