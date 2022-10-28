美麗戰場大結局｜網民大鬧爛尾　朱晨麗勾引姜大衛超重口味

《美麗戰場》大結局！究竟陳瀅（飾鍾家寶）的結局會怎樣呢？今晚（28/10）《美麗戰場》大結局中將會知道！監製、編劇兼導演葉念琛還在最後一分鐘留下續集的懸念！



陳瀅真係好衰。（《美麗戰場》截圖）

劇情交代陳瀅（飾鍾家寶）為了20億出賣劉佩玥（飾李靜兒）令她身敗名裂，事後卻只給了一千萬當掩口費，還說如果劉佩玥因為被告而入獄就多給二千萬，實在冷血。幸好，後來林盛斌（飾徐富貴）出手為劉佩玥紅求情才解決了事件，更令劉佩玥和林盛斌感情升溫。

林盛斌（飾徐富貴）為劉佩玥（飾李靜兒）放棄幾十億。（《美麗戰場》截圖）

林盛斌（飾徐富貴）為劉佩玥（飾李靜兒）放棄幾十億。（《美麗戰場》截圖）

丁子朗（飾程裕進）又出嚟。（《美麗戰場》截圖）

劇情再轉入直路，陳瀅借機向丁子朗（飾程裕進）透露陳曉華（飾林小美）就是當年害他右手被砍斷的人，更間接令陳曉華被丁子朗被殺死。陳瀅和劉佩玥得知消息後趕到醫院，陳曉華就失救而死了，兩姊妹更大鬧一場互摑。

陳曉華（飾林小美）死得好慘。（《美麗戰場》截圖）

陳曉華（飾林小美）死得好慘。（《美麗戰場》截圖）

大打出手。（《美麗戰場》截圖）

一巴打落去。（《美麗戰場》截圖）

接近尾段的劇情，方力申（飾龐振宇）再度找上了陳瀅，疑似請求陳瀅原諒，但理應陳瀅與方力申離婚後，應該與朱晨麗（飾唐昕）過得十分開心。怎料鏡頭一轉才是本集的高潮，原來方力申得知朱晨麗搭上姜大衛（飾龐國棟）（即是劇中方力申的爸爸），下一秒劇情更指方力申在海上失蹤。朱晨麗亦疑似與姜大衛或是某人，說：「咪叫咗你放過佢囉。」令方力申的失蹤或者死亡更添幾分謎團。

方力申自殺？（《美麗戰場》截圖）

方力申自殺？（《美麗戰場》截圖）

最後一幕，陳瀅回到2022年的香港小姐選舉，走到出停車場時蔣家旻（飾鍾家琪）再度出現，到底蔣家旻是不是回來復仇呢？還是方力申的失蹤又與蔣家旻有關？兩大謎團成為了《美麗戰場》大結局的最大懸念。

朱晨麗搭上姜大衛，好似又幾合情理。（《美麗戰場》截圖）

蔣家旻（飾鍾家琪）突然出現，即係點？（《美麗戰場》截圖）