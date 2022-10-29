《美麗戰場》結局有N個版本？　方力申酒後爆：本來導演叫我錄咗

《美麗戰場》大結局留下不少謎團，開放式結局有人讚有懸念，也有人負評表示「爛尾」，但討論度十足，播出後「美麗戰場」已登上熱搜版面。今日（29/10）《東張西望》隔空與《美麗戰場》葉念琛以及演員們做訪問，問到「有沒有續集」時，葉念琛亦似乎透露了一點口風，而且演員們陳瀅、蔣家旻和方力申更大爆秘密。



《美麗戰場》演員們一齊睇大結局。（《東張西望》截圖）

方力申爆拍咗幾個版本。（《東張西望》截圖）

訪問中飲住酒的方力申大爆秘密，他說：「本來導演叫我錄咗幾個版本，但係後嚟全部都冇用，而家有幾個版本...…」這時候葉念琛就馬上中斷他並說：「唔好講呢啲，劇透晒出嚟。」

蔣家旻話錄咗個配音冇出街。（《東張西望》截圖）

劇中最後一幕唐昕致電了一個神秘人，朱晨麗卻十分口密，她說：「我係神秘人，當然就係打畀一個神秘嘅人物。」蔣家旻也說：「我都唔知發生咩事，我而家都接受唔到呢個結局，仲係我錄咗一段VO（配音），而家冇用到。」葉念琛又補充說：「你唔係接受唔到，因為你係等緊第二輯嘛。」

陳瀅話自己都唔知套劇講乜。（《東張西望》截圖）

林盛斌問到陳瀅的意見，她就回答：「我唔滿意呀！我做阿寶，但係原來我係最唔了解整個故事嘅人。」至於有沒有第二輯呢，最後葉念琛就說：「結局係點就留畀觀眾去想像啦，我希望我哋原班人馬可以繼續延續呢個故事。」

美麗戰場大結局｜監製葉念琛親解所有謎團 陳瀅來電顯示有玄機