梨泰院人踩人｜韓國網紅宋讚養分析意外原因　窄斜地形釀嚴重事故

韓國梨泰院昨晚（29日）發生嚴重人踩人事件，目前死亡人數已增至151人，當中包括10名外國人，總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期。曾在台灣出道的韓國網紅宋讚養事後分析事故原因，指出窄斜地形成釀嚴重事故。



梨泰院昨晚發生人踩人事件的地點位於一條窄斜的小巷，從現場照片可見，當時小巷內擠滿人潮，最終位於低處的人群首先跌倒，造成人疊人的骨牌效應。韓國網紅宋讚養事後在Facebook發文分析表示，外國人集中的梨泰院向來是舉辦首爾萬聖節活動最大的地方，韓國警方亦有事先防備，只是沒想到首天就有10萬人出沒。宋讚養貼出事故位置的照片，表示小路又窄又斜導致集體跌倒，後面的人不知情一直向前推就會像扶手電梯事故一樣發生，釀成堆疊的後果。

宋讚養分析意外原因在於窄斜地形。（FB/@himmsong）

從今早總統尹錫悅到現身視察的影片可見，現場環境相當陡峭，只有4公尺左右寬，加上兩邊都是店鋪及建築物外牆，最多只能有6至7位成年人並排通過。意外發生後曾傳出有人派毒糖果，以及有名人出現引起哄動等，暫時官方已否認與毒品有關。韓國傳媒亦有分析，人踩人事件的致命傷主要是窒息，本來擠擁的地方就容易出現壓力窒息，加上後排未必知道意外發生阻檔了逃生路線，最終釀成悲劇發生。

尹錫悅今早到場支視察，難以想像昨晚同一小巷有過百人聚集。（NEWS1）

韓國傳媒亦有分析人踩人事件的致命傷主要是窒息。（網上圖片）

金憓秀今早轉發失蹤者申報資訊。（IG/@hs_kim_95）

韓星發文悼念：

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韓國梨泰院人踩人意外，至少造成151人死亡、82人受傷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼