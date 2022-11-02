張栢芝粉絲直播落單買碌柚中伏　開Post呻慘被檢舉：太玻璃心了吧

撰文：張寧兒
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張栢芝近日重返直播界帶貨，首場直播下單金額更高達逾億人民幣，相當厲害。由於在內地人氣強勁，不少網民都衝著她的明星光環而光顧。

張栢芝有求必應展示不同笑容。（影片截圖）

不過早前有網友爆料，大呻在張栢芝直播間買了一款迪士尼系列牛奶絨的四件套裝，沒想到貨不對辦，收貨後發現竟然與直播間的描述不符合，被套薄且線頭多，網友形容質量不如地攤貨，「覺得老百姓都是被欺騙了。」及後網友向張栢芝直播間官方售後客服投訴，對方解釋或因商家出產時個別產品出現瑕疵，不是假貨，並願意退貨退款。

網友爆料曾在張栢芝直播間買貨貨不對辦。（影片截圖）

豈料事件過了不久，又有網友投訴張栢芝賣的碌柚質素差。有內地網友於小紅書發文表示：「對張栢芝沒有好感了」自稱張栢芝粉絲的網友在抖音見到張栢芝賣碌柚便落單支持，收貨後卻大失所望，「皮厚就算了，還不甜，很酸，而且水分也不多！！」

張栢芝直播賣碌柚。（直播截圖）

該網友翌日再發文表示上一則帖文被檢舉屏蔽，他不滿表示：「張栢芝太玻璃心了吧。上一條筆記...這是被張栢芝的團隊舉報了嗎？我也沒在筆記裡罵她吧，好感她才在她直播間下單買東西的啊，作為消費者買了個不滿意的柚子隨手發個小紅書吐槽下都不行了嗎？這能被屏蔽，厲害。」

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其他網友認為也許是張栢芝粉絲所為，沒有證據是張栢芝團隊檢舉帖文，又認為產品質量差同明星無關；另外有人則指張栢芝不了解產品：「前兩天刷到她dy（抖音）直播，一直是旁邊的人叭叭叭講，她好像不了解產品......不過很多明星都像她這樣坐着搭個話就行。」、「她直播帶貨不應該好好選產品嗎？合着錢賺到了我們買到不好的了還不能說了。」

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