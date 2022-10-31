林家謙傳同靚女主播拍拖被野生捕獲　網友列兩大證據揭關係匪淺

歌手林家謙（Terence）自開完8月紅館騷《SUMMER BLUES 林家謙演唱會》人氣再上高峰，仲威到飛往米蘭出席時裝周衝出國際。感情方面，家謙一直保持低調，過往感情經歷都絕少提及，令人對這位音樂才子感到神秘莫測。

林家謙。（梁碧玲攝）

日前有人於討論區開Post表示，在太子往旺角方向疑似見到林家謙與女友拖手出街，「迎面而來一對情侶，九成似林家謙」，不過沒有提出任何證據及圖片，大部分網友都不相信樓主所稱；有人認為現在每人都戴口罩，質疑樓主一時認錯人。

林家謙8月紅館騷《SUMMER BLUES 林家謙演唱會》。（葉志明 攝）

樓主續補充，疑似家謙女友「少肥，拖晒手」，有人笑問是否家謙歌手好友Serrini。此時有網友問是否為Now TV主播，及後有人指前Now TV主播呂德琳（Vicky）是家謙女友，兩人拍拖多年。網友羅列兩大證據，其一是Vicky上鏡時曾多次疑似佩戴林家謙紅館騷限量版口罩，藍色及淡黃色口罩都與家謙演唱會口罩相似；其二是兩人疑似戴情侶同款手錶，林家謙佩戴的是黑色，Vicky則是白色。

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有網友翻出Vicky近日主持節目片段，Vicky坦言暑假睇了許多演唱會，另一女主持即笑問睇了邊場演唱會，Vicky即窒一窒回答是草蜢演唱會，其他人不相信，Vicky笑指：「舉個例子啫！」

網友大讚Vicky氣質相貌俱佳。（新聞截圖）

Vicky曾於Now TV主持財經新聞，以往不時於深宵新聞時段見到她；她曾為廉政公署反貪動畫聲演角色，並接受《香港01》訪問。笑容甜美、聲線溫柔的Vicky曾被網友稱讚外貌氣質俱佳，似足日本妹一樣咁可愛，網友指倘若二人真為情侶可謂郎才女貌。

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