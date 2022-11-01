63歲吳岱融同太太拖手做核酸　鍾淑慧發福不少仍不離不棄係真愛

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇播畢後依然討論不斷，雖然大結局被觀眾鬧爆爛尾，內地影視平台豆瓣只得3.9分，但真所謂愈鬧愈多人睇，收視不跌反升，其中李成昌強姦蔣家旻一幕戲更是贏足話題度，一時登上Google Trend熱搜榜。

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李成昌強姦戲令人不其然聯想《巨輪II》「鷲哥」吳岱融強姦陳凱琳的經典戲。現年63歲的吳岱融現實中是專一好男人，1989年拍攝TVB電視劇《人·鬼·狐》時結緣同劇演員鍾淑慧，1995年結婚，育有一子吳政樺（Justin）。吳岱融曾住於新加坡及馬來西亞，又不時於香港拍劇，享受半退休生活。

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日前有內地網友發文表示，偶遇吳岱融一齊排隊驗核酸，吳岱融站在他後面，但沒勇氣打招呼；網友又稱讀吳岱融「老了也很帥」。網友曬出圖片，只見鍾淑慧發福不少，身形比吳岱融圓潤，但吳岱融依然不離不棄拖住太太手行街，恩愛如初，網友羨慕道這就是真愛。

鷲哥在微博曬相分享行山照。（吳岱融微博圖片）

吳岱融除了錫老婆外，也是廿四孝老竇。今年5月吳岱融為幫英國歸來的囝囝上車，一擲港幣400萬在新加坡置業，一炮過付款購入面積1400呎的政府組屋，諗真唔話得。

點擊睇吳岱融拖老婆手恩愛照：

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