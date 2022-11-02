「笑面虎」徐忠信因病逝世終年70歲　動作演員出身因重傷轉為幕後

今日有消息傳出，人稱「笑面虎」徐忠信因病身亡，終年70歲。在今年4月時，徐忠信因身體問題，由TVB的動作藝員轉為合約藝員。



徐忠信是香港著名武術指導，拍劇只是他間中為興趣「踩過界」友情演出，而且出演的角色大多數都是大賊、黑社會大佬及武林高手，又稱「TVB御用大佬」。

徐忠信在《他來自江湖》飾演澳洲黑幫大佬Gibson。（《他來自江湖》影片截圖）

徐忠信小時候非常百厭，因經常與人打交而被學校踢出校，更是別人眼中的壞學生。然而，卻正正因為打交出色而被父母「賞識」，在他10歲時送他去京劇學校受訓七年，學滿師後加入邵氏電影公司擔任武師，並在多套電影中出演打鬥場面，更曾與李小龍、李連杰及成龍合作。徐忠信於八十年代加入TVB後開始轉做幕前做武打演員，第一個做的角色是《射鵰英雄傳》的「歸朱飛莊禁地侍衛」，同時亦開始為電影和劇集設計武打動作場面，例如經典電影《倩女幽魂》、《驚天十二小時 》、《羣星會》、《畫皮之陰陽法王》及《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 》等等都是由他擔任武術指導的作品。

徐忠信現時大多演的都是「乜爺勿爺」、「喪狗」、「軍火劉」、「大頭榮」這類反派或武林高手的角色。（資料圖片）

徐忠信兩年前曾經客串《愛·回家之開心速遞》，飾演譚道德的老師「仇大千」。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

徐忠信曾因一次意外令動作生涯告終，1989年，徐忠信要替鄭少秋一個由二樓茶樓跳落地的動作，沒有太多花巧，亦已做足安全措施，自覺無問題，偏偏就生意外。徐忠信︰「二樓高轉身落地，腳著地時有軟墊墊住，本應無事，但轉動力太大腳還轉，結果扭斷了十字韌帶立即送院。」十字韌帶斷剩一條，半月板切剩一半，事後做物理治料花了10個月時間康復，總算可正常走路，但彈跳動作已經做不來，只能轉做武術指導。

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