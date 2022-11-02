徐忠信逝世｜做鄭少秋替身失手告別幕前　霸氣口頭禪︰你唔得我嚟

香港武打演員及武術指導徐忠信，今午（02/11）傳來離世消息，享年70歲。人稱「大師兄」的徐忠信，兒時到東方戲劇學校學北派功夫。1960年代入行，1966年拍《大醉俠》，笑面虎一角亦成為他另一外號。70年代開始主力在香港無線電視劇集和電影中，擔任武術指導工作。由於樣貌具霸氣，多演大賊、黑社會頭目及武林高手角色。

大師兄入行40多年，見證住香港動作的興衰，他活躍於7、80年代，亦是香港武俠片最光輝年代，遺憾在1989年一個意外，令他的動作演員事業告終。

回想自己的動作可帶動全球觀眾對香港動作片另眼相看，還是非常滿足。（《無耆不有》影片截圖）

談到最嚴重的一次受傷，徐忠信感慨良多。（《無耆不有》影片截圖）

四大京班稱霸武指界別

現年70歲的徐忠信，去年接受無綫節目《無耆不有》訪問，回想起香港動作的輝煌歷史，依然是一臉自豪地娓娓道來。談到香港動作片的轉捩點，要數到當年四大京班轉投電影行業。「當年最被外國觀眾接受的，是四大京班出身，為香港動作片注入新力量的時候，最具代表當然是七小福。」京劇的衰落卻造就香港動作電影的興旺。

洪金寶與師父于占元及其他七小福成員，改變了香港電影在國際地位。（資料圖片）

口頭禪︰「你唔得呀，我嚟！」

人稱「大師兄」的徐忠信，做動作出名夠膽夠狠，口頭禪是︰「你唔得呀？我嚟！」至今仍令自己津津樂道的一個動作，是從城樓一跳。「當時想拍一個鏡頭，一個人在城樓被劈一刀，然後跌落對面平房卸力，再落地。」動作一氣呵成冇得借位呃呃氹氹，當時身邊一眾動作演員都不敢請纓，此時「大師兄」又是一句︰「你唔得呀？我嚟！」結果順利完成，全場拍手。

一次意外 抱憾終身

自信是當龍虎武師必備，但意外往往就是攻其不備。1989年，徐忠信要替鄭少秋一個由二樓茶樓跳落地的動作，沒有太多花巧，亦已做足安全措施，自覺無問題，偏偏就生意外。徐忠信︰「二樓高轉身落地，腳著地時有軟墊墊住，本應無事，但轉動力太大腳還轉，結果扭斷了十字韌帶立即送院。」十字韌帶斷剩一條，半月板切剩一半，事後做物理治料花了10個月時間康復，總算可正常走路，但彈跳動作已經做不來，只能轉做武術指導。是唏噓，但「大師兄」說起來仍不失幽默︰「以前成日講『你唔得呀？我嚟！』而家就得把口。」

+ 1

梁博恩是大師兄的徒分，擔當《一秒拳王》武術指導，大讚周國賢最有打拳天份。（照片由受訪者提供）