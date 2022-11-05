容祖兒Twins維港唱Live改編《心淡》獲讚　鐘欣潼唱功大躍進？

Twins與容祖兒（Joey）出道多年一直友誼深厚，去年三人合拍真人騷《因為是朋友呀》反響不俗，今年又再度推出音樂節目容祖兒 x Twins維港音樂會《下一站容我開唱》，背靠唯美的維港夜景，吹著海風，演繹經典粵語歌。



「龍虎豹」維港開唱。（視頻截圖）

蔡卓妍（阿Sa）一襲紅色荷葉邊Tube Dress，青春有活力，鍾欣潼（阿嬌）則身穿黑色V令長袖連身裙，美艷動人，Joey全黑造型配上長褸型格隨性，三人以《K歌之王》開場，隨即Twins帶來了鮮有在公開場合演唱的《戀愛大過天》，即刻勾起網友回憶。

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當晚Joey也演唱了多隻首本名曲，包括《習慣失戀》，以及R&B與Trap元素包裝的《心淡》，將近20年的老歌演繹得更具這個時代的風味，事過境遷，一切已是雲淡風輕的心境。

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由出道至今，Twins與Joey已陪伴大家走過20多年，也實現了不少成就，問及「人生的下一站會是哪裡」時，阿Sa坦言：「我覺得每一個年紀，每一個時段追求的東西都不一樣，以前就是很努力地工作，就希望可以讓家人的生活可以一點，那這一站我覺得我們都做得挺好的，然後我覺得現在可能想要過得比較隨心隨意一點，人越大，目標越小，就隨緣，所以活在當下，怎麼開心怎麼來。」而阿嬌也表示：「我下一站…..開心，我現在挺開心的，我覺得我找到了方法，就是我現在的整個氛圍都挺快樂的，我整個心態調整回來。」

三人除了大唱自己的歌曲之外，還帶來了各自心中的經典，包括《喜帖街》、《友情歲月》、《原來只要共你活一天》以及《終身美麗》，令網友聽出耳油，意猶未盡：「太短了四十幾分沒聽夠」、「視覺與聽覺的雙重盛宴」、「阿嬌進步好大」等。