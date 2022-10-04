容祖兒流淚談對弟弟太惡感內疚　與對方視像道歉：唔想你行差踏錯

容祖兒（Joey）擔任固定嘉賓的內地真人騷《牧野家族》正式收官，在鄉野體驗了22日個人生活的Joey大感不捨，問及想完成卻還未完成的心願時，她思考片刻表示：「我肯定要吃炸雞，我肯定要吃一頓炸雞！」Joey續指道：「其實我喜歡吃炸雞，但是我覺得自己沒有資格吃。」話音剛落，工作人員就送來了炸雞與嘢飲，令她興奮大叫：「我要享受我人生裏面，想要享受的，但是我不敢享受的東西。」



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最後一集中，節目讓嘉賓們在日記本上寫下願望清單，Joey除了表達要開一場歌迷可以通過「隨意門」來觀看自己的演唱會之外，其餘全部時間都留給家人和所愛的人：「這個世界上面，有另一個跟我有血緣的人，我好像這一輩子都沒有具體地跟他說我愛你，他就是我的弟弟。」慢慢地，Joey開始眼紅紅，流淚道：「以前沒有覺得血緣是這麼有意思的一件事情，他比較安靜的那一種，所以我常常欺負他。在我的人生裏面，這個男人是我最愛的！」她一邊哭一邊說：「我看著他出生，看著他長大，看著他結婚生小孩，我覺得他比我想象中，更加是一個很負責任的父親，我知道我這一輩子都不會有另外一個人會讓我那麼地操心。」

冷靜下來之後，Joey與弟弟視像通話，但一時間又不知如何開口：「其實我而家錄緊一個節目，咁呢，就同你講唔好意思。」她又含淚講道：「點解講唔好意思呢，就係……其實我自己都會覺得，對你會唔會有時太惡，因為我會我覺得我要好嚴厲咁樣去話畀你聽，你應該要做啲乜，唔應該做啲乜，因為我唔想你行差踏錯，咁變咗你好驚我，或者係你會壓力好大。我好想同你講，其實你做得好好，你從來都冇令過我好失望，從來都冇要我擔心，咁其他嘢其實你都好好，最令我開心嘅一樣嘢係，你而家有咗自己屋企，你照顧得你自己屋企好好，證明我細個對你嘅嚴厲都係有用嘅。」而另一邊的弟弟也忍不住淚流，笑指：「都唔係好嚴厲啫，OK呀，好細個已經知咩係啱咩係錯，咁自己就唔會行差踏錯。」Joey附和說：「係呀，因為呢個世界上面，對我嚟講，最重要嘅人得兩個，所以你嘅開心同唔開心，都直接影響我。」弟弟也回應自己OK，應該比家姐同媽媽想象中更加成熟，讓她放心。