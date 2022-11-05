披荊斬棘2｜曾比特未能成團自認有收穫 :多了32個兄弟真的不簡單

內地綜藝節目《披荊斬棘2》昨晚（4日）迎來最後一戰，有16位男星成功入選成為家族成員出道，而事先被看好的熱門人選曾比特（Mike）則未能成團。雖然如此不過Mike仍收穫不少，他就在微博有感而發非常感謝節目令他有所成長，同時亦與多位哥哥建立了兄弟情。

《披荊斬棘2》昨晚迎來最後一戰。（《披荊斬棘2》微博圖片）

從初舞台到家族誕生夜舞台，Mike一共經歷了七次舞台，七次的表演讓觀眾看見他多元的一面。雖然最終未能成為16位家族成員之一，不過他的確在節目收穫不少，他在微博上貼與多位哥哥在後台的合照，大家搭着肩膀展現燦爛笑容，可見大家已經建立了一段友誼，他表示：「先祝自己畢業快樂！感謝每一位哥哥的照顧，多了32個兄弟真的不簡單，包括和我們一起披荊斬棘的小齊。回望這幾個月，有開心，有失落，有快樂，有遺憾，很多想合作的哥哥很遺憾沒有合作到，因為規則和人數的關係。但我相信這一次的遺憾只是暫時的，這次的經歷是一個嘗試，是給我結實認識大家的機會，在不久的將來一定可以與大家合作上的，對吧？」

曾比特收穫了兄弟情。（曾比特微博圖片）

近四個月的集體生活，Mike亦有感自己成長不少：「看着每個哥哥在舞台上享受的樣子，努力的狀態，也讓我學習到很多。這幾個月的時間感覺自己成長了不少，包括人與人之間的溝通，果真是一門學問啊！所以在這裏十分感激每一個哥哥對我的照顧，期待我們可以很快再相見！讓我們放心去飛吧！謝謝每一個哥哥的照顧。」他亦不忘感激節目組與公司給予他不同機會，擁有謙卑之心，難怪這麼受歡迎。

曾比特因為節目成長不少。（曾比特微博圖片）

另外，該節目錄製結束之後，Mike近日已經回港，從4月分赴內地備戰音樂節目《聲生不息》，隨後馬不停蹄參加《披荊斬棘2》，他已經有近半年時間沒有回港，今次回港不少粉絲望他好好休息，再以最佳狀態帶不同演出給大家。

曾比特近日已經回港。（視覺中國）